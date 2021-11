Coronavirus, 1.204 nuovi casi nel Lazio, 6 decessi. Vaccini: open day per gli over 40

Sono 1.204 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio secondo il bollettino diffuso nel pomeriggio di oggi, sabato 27 novembre, dalla Regione. Un dato in forte calo rispetto a quello di ieri (1.566) come in calo è anche il rapporto tra tamponi e positivi che si attesta sul 2,5%. I test effettuati nelle scorse 24 ore sono stati, infatti, 47.729, di cui 16.626 molecolari e 31.103 antigenici.

Con il report giornaliero la Regione dà notizia anche di 6 nuovi decessi, la metà dei quali sono nella provincia di Latina, mentre sono atte 786 le guarigioni notificate. Sul fronte ricoveri, aumentano i positivi nei reparti ordinari degli ospedali, che sono 715 (+9 in un giorno), mentre scendono di due unità le terapie intensive occupate che sono 89.

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Anche la maggior parte dei contagi di oggi sono concentrati nella provincia di Roma, sono 905, e di questi 545 sono solo nella Capitale; gli altri 299 sono distribuiti nelle restanti quattro province: 99 sono in quella ciociara, mentre 95 in quella pontina; altri 72 stati accertati dalla Asl di Viterbo e 33 da quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, come detto, tre sono nel territorio pontino, altrettanti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 2 novembre

Questo il quadro aggiornato nel Lazio: sfiorano quota 420mila i contagi totali che sono stati riscontarti in tutto il territorio regionale nei 20 mesi di pandemia; quasi 393mila sono i guariti mentre i deceduti sono arrivati a 8.965. Gli attuali positivi sono più di 18mila, e di questi circa 17mila sono in cura in isolamento domiciliare a casa, gli altri necessitano invece di un ricovero. Rispetto al bollettino del 27 novembre di un anno fa, sono 63 i decessi di meno, mentre sono 1.072 i casi positivi in meno. Dodici mesi fa, poi i ricoverati in più erano 2.692 ricoverati in area medica e 266 in terapia intensiva; oggi infine ci sono 66.733 persone in meno in isolamento domiciliare

La campagna vaccinale

Procede anche la campagna vaccinale nella giornata di ieri le somministrazioni totali sono state oltre 34mila; con un incremento del 63% rispetto alla giornata precedente mentre per l’83% si è trattato di dosi booster. Nella giornata di domani, lo ricordiamo, sono in programma gli open day per gli over 40 a cui si potrà accedere senza prenotazione e con la sola tessera sanitaria fino ad esaurimento delle dosi disponibili nelle singole strutture. Nella provincia pontina, l’iniziativa è in programma a Latina presso lex Rossi Sud sulla Monti Lepini e a Formia preso il centro Itaca (qui i particolari).