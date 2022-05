Coronavirus, nel Lazio 2.289 nuovi casi. Meno attuali positivi e meno ricoverati negli ospedali

Come nella provincia di Latina, anche nel Lazio in questa fase è stabile la curva giornaliera dei contagi da coronavirus: i nuovi casi riportati nel bollettino della Regione di oggi, sabato 28 maggio, sono 2.289 (appena 151 in meno rispetto al dato di ieri). Sale però leggermente nelle ultime 24 ore il dato del rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 12,5%; sono infatti 18.265 i test totali effettuati in tutte e cinque le province, di cui 4.041 molecolari e 14.244 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino come sempre sono riportati anche tutti gli altri dati, a partire da quello dei ricoveri che anche oggi riportano un segno meno rispetto alla giornata di ieri: scendono infatti sotto la soglia dei 600, e sono 594, i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio (11 in meno in un giorno), mentre sono statili a 37 le terapie intensive occupate. Secondo il portale Agenas, l’occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica nel Lazio è al 9%, mentre quella nelle terapie intensive è al 4%. Tornando al bollettino, sono poi 5 i decessi riportati, 5.767 invece le guarigioni notificate, più del doppio dei nuovi casi.

I contagi e i decessi nelle singole province

Andiamo ora a vedere la realtà nelle singole province del Lazio. In quella di Roma nelle ultime 24 ore sono stati accertati 1.824 nuovi contagi, di cui 1.371 sono concentrati nella sola Capitale. Nel resto della regione è sotto la soglia dei 500 il numero dei positivi totali (465 nello specifico), e di questi 209 sono solo nel territorio pontino, altri 135 in quello ciociaro, mentre 78 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 43 da quella di Rieti. Infine, tutti e 5 i decessi sono stati registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Latina: tutti i dati aggiornati di oggi

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 28 maggio 2022

Si aggiorna la situazione in tutto il Lazio: scende sotto la soglia dei 125mila il numero degli attuali positivi nella regione; per 631 di questi le condizioni sono tali da richiedere un ricovero in ospedale, mentre sfiora quita 124mila il numero delle persone che fortunatamente sono in cura a casa mentre nelle ultime 24 ore quasi 3.500 persone hanno lasciato l’isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).