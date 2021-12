Coronavirus, record nel Lazio: 5.238 casi, 10 morti. Quasi terminate le forniture di monoclonali

Il Lazio supera oggi, 29 dicembre, il muro dei 5mila contagi e dei mille ricoveri. Su un totale di 88.525 tamponi effettuati, si registrano 5.258 nuovi casi di covid, con 10 decessi e 1.188 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9%. "Con il nuovo record di positivi - spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - il valore Rt torna sopra 1, in particolare è a 1,08, l'incidenza è pari a 374 casi 100mila abitanti. I tassi di occupazione in area medica e in terapia intensiva sono lievemente superiori rispettivamente al 15% e al 10%. Qualora fossero confermati questi dati porterebbero come previsto al previsto cambio di colore dalla prima settimana di gennaio".

I ricoveri

Attualmente, con 45 ricoveri in più nelle ultime 24 ore, i pazienti ricoverati in area medica negli ospedali del Lazio sono 1.070, 147 invece le terapie intensive occupate (+12).

Il confronto con il 29 dicembre del 2020

Un confronto con il 29 dicembre del 2020: ci sono 1.784 ricoveri in meno in area medica, 158 in meno in terapia intensiva, 12.630 isolati a domicilio in meno e 54 decessi in meno. L'assessore D'Amato aggiunge però che sono quasi terminate le forniture di anticorpi monoclonali: "Abbiamo chiesto al ministero della Salute e alla struttura commissariale di fornirci ulteriori dosi. Abbiamo registrato un aumento del 34% nell'utilizzo".

La distribuzione dei casi per le province

Solo a Roma città i casi sono oggi a quota 2.381, mentre si contano altri 1.213 contagi nel resto della provincia di Roma. Nelle restanti quattro province del Lazio i positivi sono complessivamente 1.654, di cui 595 a Frosinone, 477 a Latina, 150 a Rieti e 432 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 29 dicembre

I positivi complessivi nella regione arrivano ora a 60.113, di cui 1.070 ricoverati, 147 in terapia intensiva, 58.896 in isolamento domiciliare. I decessi totali in quasi due anni di pandemia sono 9.253 su 490.954 casi trattati.