Coronavirus: nel Lazio 9.849 contagi in un giorno. Sono quasi 150mila gli attuali positivi

Si mantiene alta la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio, anche se in flessione rispetto alla giornata di ieri. Nel bollettino diffuso dalla Regione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 giugno, i nuovi casi sono 9.849 (erano più di 11mila ieri), con un rapporto tra positivi e tamponi del 15,2%. Questo significa che un test su 4 che è stato processato ha dato esito positivo, con i tamponi che in totale sono stati 38.996.

Proprio in virtù di questa ripresa della curva l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato ha rivolto un’appello ai cittadini ricordando l’importanza della quarta dose per over 80 e fragili e invitato ad utilizzare la mascherina soprattutto nei luoghi chiusi dove non è rispettato il distanziamento.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Per quanto riguarda tutti gli alti dati riportati nel bollettino, sono 5 i decessi riportati, nessuno dei quali nella provincia di Latina, e 2.734 le guarigioni notificate dalle Aziende sanitarie locali. Sul fronte ricoverati ci sono ad oggi 593 positivi nei reparti ordinari degli ospedali (5 in più in un giorno), mentre sono stabili a 51 le terapie intensive occupate.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora quale è la situazione nelle singole province. In quella di Roma si contano oggi 7.945 nuovi casi, di cui 5.867 sono stati accertati solo tra i residenti della Capitale (nella Asl Roma 1 sono 1.705, nella Asl Roma 2 sono 2.727, nella Asl Roma 3 sono 1.435, nella Asl Roma 4 sono 569, nella Asl Roma 5 sono 671 e nella Asl Roma 6 sono 838). Nel resto della regione sono quasi 2mila i nuovi positivi (1.904 per la precisione), la gioir parte dei quali concentrati nel territorio pontino (809) e in quello ciociaro (658); altri 249 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 188 da quella di Rieti, I decessi sono tutti nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 29 giugno 2022

Continua a salire in questa fase il numero degli attuali nel Lazio che tornano a sfiorare quota 150mila; 644 sono i contagiati le cui condizioni necessitano di un ricovero, mentre la maggior parte continua ad essere curato in isolamento domiciliare a casa (in basso tutti i dati del bollettino).