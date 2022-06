Coronavirus, nel Lazio meno test e anche meno casi. Il punto della situazione negli ospedali

Meno tamponi e anche meno contagi nel Lazio: come accaduto nella provincia di Latina, anche in tutta la regione, in virtù di un numero più basso di test effettuati nella giornata di ieri, Festa della Repubblica, scende anche quello dei casi giornalieri di coronavirus accertati: nel bollettino diffuso nel pomeriggio di oggi ne sono riportati 1.055, 1.590 in meno rispetto a ieri mentre si mantiene costante il rapporto tra positivi e tamponi che è del 13,4%. I test effettuati nelle cinque province sono stati 7.855.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Come ieri i decessi riportati nel bollettino sono 5; scende leggermente il numero dei ricoverati che nei reparti ordinari degli ospedali laziali sono 552 (-4 in un giorno), mentre restano 31 le terapie intensive occupate. Secondo il portale Agenas (dati a giornata a ieri), la percentuale di posti letto occupati nei reparti di area non critica è del 9%, al 3% invece quella nelle terapie intensive. I positivi guariti nelle ultime 24 ore, invece, sono stati quasi il triplo dei nuovi contagiati, cioè 3.083.

I contagi e i decessi nelle singole province

Diamo ora uno sguardo come sempre alla situazione nelle singole province: in quella di Roma sono stati accertati 947 nuovi casi di cui 768 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 243, nella Asl Roma 2 sono 250, nella Asl Roma 3 sono 275, nella Asl Roma 4 sono 43, nella Asl Roma 5 sono 54 e nella Asl Roma 6 sono 82). Nel resto della regione se ne contano in totale 108: di questi 58 sono nel territorio pontino, 20 ne sono stati rilevati rispettivamente dalle Asl di Rieti e Viterbo e solo 10 sono nel frusinate. I 5 decessi sono stati registrati tutti nel territorio coperto dalla Asl Roma 5.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 3 giugno 2022

Scende il numero degli attuali positivi in tutto il Lazio che sono oggi circa 118mila; 583 di questi sono ricoverati in ospedale, mentre una settimana fa erano 642. La maggior parte dei contagiati fortunatamente sono in cura a casa e quasi 2mila in queste 24 ore hanno lasciato l’isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).