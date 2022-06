Coronavirus, nel Lazio altri 7.756 nuovi contagi. Il punto della situazione negli ospedali

Sono stati quasi 8mila i contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio nelle ultime 24 ore, un dato che si mantiene alto che si affianca anche ad una crescita del rapporto tra positivi e tamponi. Questo il quadro che emerge dal bollettino di oggi, 30 giugno, diffuso dalla Regione. Sono 7.756 i nuovi casi accertati sulla base di 26.341 test totali, di cui 4.454 molecolari e 21.887 antigenici, che fanno arrivare il rapporto tra positivi e tamponi al 29,4%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Non arrivano buone notizie dagli ospedali dove nelle ultime 24 ore è aumentato il numero dei ricoverati: i postivi nei reparti ordinari sono 626, 33 in più in un giorno, e sono 54 le terapie intensive occupate (+3). Secondo quanto riportato dal portale Agenas, la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica è del 9%, che scende al 5% se si considerano le terapie intensive. Nel bollettino sono riportati anche 5 decessi, nessuno dei quali nella provincia di Latina, mentre sono state 5.226 le guarigioni.

I contagi e i decessi nelle singole province

Analizziamo ora la situazione nelle singole province. In quella di Roma sono stati accertati 5.651 nuovi casi, quasi il 73% del totale, di cui 3.760 sono solo nella Capitale (nella Asl Roma 1 sono 1.151, nella Asl Roma 2 sono 1.579, nella Asl Roma 3 sono 1.030, nella Asl Roma 4 sono 409, nella Asl Roma 5 sono 671 e nella Asl Roma 6 sono 811). Nel resto della regione i contagi sono più di 2mila (per la precisione 2.105) di cui 917 sono concentrati solo nel territorio pontino. Nella provincia di Frosinone i positivi rilevati sono stati 564, in quella di Viterbo 403 e nel reatino 221. Tre dei decessi sono nella provincia di Roma, gi altri due in ciociaria e nel viterbese.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 30 giugno 2022

Superano quota 150mila nel Lazio gli attuali positivi; un numero che nelle ultime settimane è costantemente aumentato in virtù del dato dei casi giornalieri sempre più alto di quello dei guariti. La maggior parte dei contagiati sono ancora in cura in isolamento domiciliare, mentre 680 sono i ricoverati nei vari reparti (in basso tutti i dati del bollettino).