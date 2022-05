Coronavirus, nel Lazio 1.233 casi in un giorno: al 10,5% il rapporto tra positivi e tamponi

Come ogni lunedì, dopo un fine settimana con meno tamponi effettuati, scende il numero dei nuovi casi di coronavirus accertati nel Lazio. A descrivere la situazione attuale come al solito il bollettino diffuso nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 maggio, dalla Regione. I contagi sono 1.233 registrati sulla base di 11.656 test totali, di cui 3.479 molecolari e 8.177 antigenici; ma scende di circa due punti percentuali il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 10,5%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel fine settimana sale, però, il numero dei ricoverati negli ospedali del Lazio: sono 597 i positivi nei reparti di area non critica, 22 in più in un giorno, ma fortunatamente diminuiscono i pazienti gravi con 33 terapie intensive occupate, due in meno rispetto a ieri. Sono poi 5 i decessi riportati nel bollettino e più del doppio dei nuovi positivi le guarigioni notificate dalle Asl, 3.024 in totale.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora la situazione delle ultime 24 ore in tutte le province del Lazio. Nella Capitale il numero dei nuovi casi scende sotto la soglia di mille giornalieri e sono 870, mentre in tutta la provincia di Roma ne sono stati accertati 1.078 (nelo specifico nella Asl Roma 1 sono 347, nella Asl Roma 2 sono 273, nella Asl Roma 3 sono 250, nella Asl Roma 4 sono 50, nella Asl Roma 5 sono 82 e nella Asl Roma 6 sono 76). Nel resto della regione ci sono stati 155 contagi in totale di cui 68 nel territorio pontino e 50 nel reatino, mentre 25 sono stati rilevati nella provincia di Frosinone e 12 nel viterbese. I cinque decessi sono tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 30 maggio 2022

Si aggiorna, sulla base dei dati di oggi, anche il quadro generale in tutto il Lazio. Scende il numero degli attuali positivi che sono poco già di 121mila: di questi 630 sono ricoverati nei vari reparti degli ospedali, mentre per più di 120mila contagiati le condizioni sono tali da non richiedere ospedalizzazione e sono in cura in casa, con 1.816 persone che nelle ultime 24 ore hanno lasciato l’isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino).