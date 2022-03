Coronavirus, nel Lazio quasi 4mila contagi: dati in salita, ma calano decessi e ricoveri

Su un totale di 38.761 tamponi sono stati nel Lazio 3.934 i nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore, un dato in aumento di 232 unità rispetto alla giornata di ieri. Sono però in flessione i decessi, cinque quelli segnalati nel report della Regione Lazio. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,1%. I guariti ammontano a 6.843.

Per quanto riguarda i ricoveri continua il trend in discesa: -43 per i reparti di area medica Covid, per un numero complessivo di 1.126 pazienti ricoverati in tutto il Lazio; 92 invece i posti letto occupati in terapia intensiva Covid.

I contagi nelle singole province

La città di Roma conta oggi, sabato 5 marzo, 1.876 nuovi positivi a cui si aggiungono altri 953 casi nel resto della provincia romana. Nelle altre quattro province i contagi sono invece 1.105, di cui 470 nella Asl di Latina, 355 in quella di Frosinone, 166 a Viterbo e 114 a Rieti, senza nessun decesso.

Il bollettino del Lazio del 5 marzo

Gli attuali casi positivi scendono in tutta la regione a quota 114.148, di cui 1.126 ricoverati nelle aree mediche dei nosocomi, 92 in terapia intensiva. Altri 112.930 cittadini contagiati si trovano inveece in isolamento domiciliare. Il tptale delle vittime nei due anni di pandemia arriva ora 10.493 su 1.093.942 casi trattati.

La campagna vaccinale

Superata quota 13 milioni e 260mila vaccini complessivi, oltre 3,8 milioni di dosi booster effettuate,si è raggiunto l’80% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145mila i bambini con prima dose, pari al 39%.