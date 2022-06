Coronavirus: nel Lazio 1.369 casi in un giorno. Ancora 116mila attuali positivi, 545 i ricoverati

Come ogni lunedì, dopo un calo del numero dei tamponi effettuati nel fine settimana, scende il dato dei contagi giornalieri da coronavirus tutto il Lazio: nelle scorse 24 ore ne sono stati registrati 1.396 riportati nel bollettino che la Regione ha diffuso nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 giugno. I test sono stati 9.774, di cui 2.634 molecolari e 7.140 antigenici con il rapporto tra positivi e tamponi che scende di un punto percentuale ed è del 14%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino come tutti i giorni sono riportati anche tutti gli altri dati: 3 sono i decessi, mentre i positivi attualmente ricoverati nei reparti ordinari sono 512 (23 in meno in un giorno) ma aumenta leggermente il numero dei pazienti gravi con 33 terapie intensive occupate (+2). Le guarigioni notificate nelle ultime 24 ore, invece, sono state quasi il doppio dei nuovi casi, pari a 3.054.

I contagi e i decessi nelle single province

Vediamo ora la situazione in ognuna delle cinque province del Lazio: in quella di Roma sono stati accertati 1.234 nuovi casi di 950 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 348, nella Asl Roma 2 sono 290, nella Asl Roma 3 sono 312, nella Asl Roma 4 sono 64, nella Asl Roma 5 sono 115 e nella Asl Roma 6 sono 105). Nel resto della regione si contano 135 nuovi positivi di cui 60 nel territorio pontino, 30 nel reatino, 29 nella provincia di Frosinone e 16 in quella di Viterbo. Due dei decessi, poi, sono nella provincia di Roma e uno in quella di Latina.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 6 giugno 2022

Si aggiorna, sulla base dei dati di oggi, anche il quadro generale in tutto il Lazio dove, seppur lentamente, continua a scendere il numero degli attuali positivi che sono poco più di 116mila; di questi solo una piccola percentuale (circa lo 0,45%) è ricoverato nei vari reparti degli ospedali regionali (in totale sono 545, 21 in meno rispetto a ieri), mentre la maggior parte sono in condizioni non preoccupanti ed in cura casa con circa 1.600 persone che nelle ultime 24 ore hanno lasciato l’isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).