Coronavirus, D’Amato: “Nel Lazio il 10% dei casi complessivi sono reinfezioni”. Tutti i dati

Dopo il consueto calo del lunedì, risalgono oggi, martedì 7 giugno, i casi giornalieri di coronavirus in tutto il Lazio: sono 3.623 quelli riportati nel bollettino diffuso dalla Regione nel pomeriggio, 2.254 in più rispetto al report di ieri. Vero è che è in aumento anche il numero dei test che sono stati effettuati, 28.759 in totale di cui 5.317 molecolari e 23.442 antigenici, e scende infatti di quasi due punti percentuale il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 12,5%.

Reinfezioni sono il 10% del totale dei contagi

Ma nonostante i numeri di queste settimane siano in calo rispetto ai difficili mesi invernali, l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato vuole comunque rivolgere un appello a mantenere alta l’attenzione e alla vaccinazione per le categorie più fragili. “Si registra - ha spiegato - un aumento dei casi di reinfezione da Covid, che rappresentano circa il 10% dei casi complessivi. Rinnovo l’appello soprattutto agli over 80 e ai fragili di eseguire la quarta dose di vaccino”, ha detto D'Amato.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Per quanto riguarda gli altri dati, nel bollettino di oggi sono riportati 6 decessi, nessuno dei quali nella provincia di Latina. I ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 516 (4 in più in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 32 (-1). Dopo giorni, nelle ultime 24 ore il numero delle guarigioni è stato più basso dei nuovi casi, pari a 2.788.

I contagi e i decessi nelle singole province

Analizziamo ora la situazione nelle singole province del Lazio: in quella di Roma sono concentrati circa il 75,8% dei casi totali accertati in tutta la regione, pari a 2.893, di cui 2.163 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 805, nella Asl Roma 2 sono 829, nella Asl Roma 3 sono 529, nella Asl Roma 4 sono 133, nella Asl Roma 5 sono 299 e nella Asl Roma 6 sono 298). Nelle altre province in totale i contagi sono 730 di cui 288 nel territorio pontino e 191 in quello ciociaro, mentre 163 ne sono stati rilevati nel viterbese e 88 nel reatino. Tre dei decessi, poi, sono stati registrati nella Capitale, due nella provincia di Viterbo e uno in quella di Frosinone.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 7 giugno 2022

Si aggiorna anche il quadro generale nel Lazio: gli attuali positivi sfiorano quota 117mila e la maggior parte dei contagiati sono comunque in cura in isolamento domiciliare e le loro condizioni non preoccupano; sono 538, invece, i ricoverati nei vari reparti degli ospedali regionali (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).