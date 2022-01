Coronavirus Lazio: altri 14.850 contagi e sei decessi nelle ultime 24 ore

Oggi nel Lazio su 29.341 tamponi molecolari e 83.610 tamponi antigenici per un totale di 112.951 tamponi, si registrano 14.850 nuovi casi positivi (+2.945), sono 6 i decessi, 1.400 i ricoverati (+27), 191 le terapie intensive (+1) e +1.662 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%. I casi a Roma città sono a quota 7.773. Ieri sono state effettuate oltre 61mila somministrazioni vaccinali, il 12% in più rispetto al target commissariale.

Rispetto all’8 gennaio dello scorso anno ci sono stati 1.471 ricoveri in meno in area medica, 118 in meno in terapia intensiva e 39 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

Nel Lazio superata quota 11,3 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,3 milioni sono dosi di richiamo oltre il 47% della popolazione adulta. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90,5% degli over 12 sempre in doppia dose.

Asl Roma 1: sono 2.018 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 5.283 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 472 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 419 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 1.655 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.731 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.272 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 1.066 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 1.043 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 413 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 750 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.