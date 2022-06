Coronavirus, nel Lazio 2.844 nuovi casi. Gli attuali positivi sono 117mila, 506 i ricoverati

L’intero Lazio conta oggi 2.844 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore nelle cinque province sulla base di 22.201 test totali, di cui 5.837 molecolari e 16.364 antigenici. Il dato è stabile rispetto alla giornata di ieri (779 contagi in meno), con un rapporto tra positivi e tamponi che si mantiene stabile al 12,8%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Buone notizie arrivano dagli ospedali dove scende il numero dei pazienti ricoverati con i positivi nei reparti di area non critica che scendono sotto la soglia dei 500 (sono 484 e 32 in meno in un giorno); stabili invece le terapie intensive occupate che sono sempre 32. I decessi riportati nel bollettino, poi, sono 7 (nessuno nella provincia di Latina), mentre le guarigioni notificate dalle varie Asl sono state 2.119.

I contagi e i decessi nelle singole province

Analizziamo ora la situazione nelle singole province. In quella di Roma si concentra circa l’80% del totale dei casi che sono stati accertati nelle ultime 24 ore in tutto il Lazio: facendo parlare i numeri sono 2.293 nell’intero territorio provinciale e 1.738 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 son 618, nella Asl Roma 2 sono 612, nella Asl Roma 3 sono 508, nella Asl Roma 4 sono 122, nella Asl Roma 5 sono 187, nella Asl Roma 6 sono 246). Nel resto della regione se ne contano 551, di cui circa la metà nel territorio pontino, pari a 236; altri 144 sono nella provincia di Frosinone, 103 in quella di Viterbo e 68 in quella di Rieti. Cinque dei decessi sono stati registrati nella provincia di Roma e gli altri due nel reatino e nel viterbese.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 8 giugno 2022

Si aggiorna, sulla base dei dati di oggi, il quadro generale in tutto il Lazio dove gli attuali positivi sono poco più di 117mila, la maggior parte dei quali sono in buoni condizioni di salute, non richiedono ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare; sono, invece, 516 i contagiati al momento ricoverati nei vari reparti degli ospedali, pari allo 0,43% del totale dei positivi (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).