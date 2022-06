Coronavirus, nel Lazio casi in calo del 17% in una settimana. Ma D’Amato tiene alta l’attenzione

Sono 2.888 i nuovi casi di coronavirus oggi, giovedì 9 giugno, in tutto il Lazio, accertati sulla base di 22.790 test totali che sono stati effettuati, di cui 4.782 molecolari e 18.008 antigenici; stabile al 12,6% quindi il rapporto tra positivi e tamponi. il dato è stato diffuso come ogni giorno dalla Regione che ha reso noto i dati del bollettino e fatto un bilancio della situazione allo stato attuale.

“Il valore Rt è stabile a 1 - spiega l’assessore alla Sanità del Lazio AlessioD’Amato - e il numero dei casi in diminuzione del 17% rispetto alla settimana precedente. Ma questo non significa che il Covid è finito - ha aggiunto -, poiché i valori di trasmissione rimangono ancora alti e le reinfezioni sono frequenti”. E’ “in calo anche l’incidenza a 624 casi ogni 100mila abitanti (la settimana precedente era a 838). Stabile l’indice di occupazione dei posti letto ordinari e di terapia intensiva”.

Coronavirus Lazio: tutti i dati di oggi

Facendo parlare i numeri, quelli contenuti nel bollettino giornaliero, sono stati 3 i decessi (nessuno dei quali nella provincia di Latina), mentre sono 478 i positivi ricoverati nei reparti di area non critica (6 in meno in un giorno) e le terapie intensive occupate sono 31 (-1). Infine, le guarigioni notificate dalle varie Asl sono state 3.030.

I contagi e i decessi nelle singole province

Analizziamo ora la situazione di oggi nelle singole province del Lazio. La maggior parte dei contagi sono concentrati in quella di Roma dove ne sono stati accertati 2.368, pari all’82% del totale, di cui 1.820 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 665, nella Asl Roma 2 sono 677, nella Asl Roma 3 sono 478, nella Asl Roma 4 sono 124, nella Asl Roma 5 e nella Asl Roma 6 sono 212). Nel resto della regione i contagi riscontrati sono stati 520, di cui 179 nel territorio pontino e 193 in quello ciociaro, 99 ne son stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 49 da quella di Rieti. I tre decessi sono tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi nel Lazio

Questa la situazione aggiornata in tutto il Lazio: gli attuali positivi sono sempre più di 117mila e la maggior parte sono in cura in isolamento domiciliare a casa; i ricoverati in totale sono 509. I contagi totali dall’inizio della pandemia sfiorano quota 1 milione e 600mila (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).