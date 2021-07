Coronavirus, nel Lazio 72 contagi e 3 decessi in un giorno. Gli attuali positivi sono 3mila

Sono 72 i nuovi casi di coronavirus in tutto il Lazio, 21 in più rispetto alla giornata di ieri, ma a fronte anche di un numero più alto di test che in totale sono stati oltre 24mila di cui circa 9mila molecolari e la restante parte antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi come ieri è allo 0,7%, mentre se si considerano anche gli antigienici

Scende il numero dei decessi che nelle scorse 24 ore sono stati 3 (4 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti sono stati 109; in calo anche il numero dei pazienti ricoverati sia nei reparti di area non critica degli ospedali (sono 181, 9 in meno in 24 ore), che in terapia intensiva (sono 47, 2 in meno nelle ultime 24 ore).

Coronavirus Lazio: i casi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei casi, dei 72 di oggi, 65 sono concentrati nella provincia di Roma (46 solo nella Capitale), mentre 3 sono stati riscontrati nel territorio pontino, 2 nel reatino e uno rispettivamente nelle province di Frosinone e Viterbo. I decessi sono stati tutti registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 1 luglio

In virtù del numero sempre più alto di guariti rispetto ai nuovi casi, continua a scendere il dato degli attuali positivi in tutto il Lazio, dove sono poco più di 3mila; di questi 2800 sono in isolamento domiciliari e non necessitano di cure ospedaliere. Ha superato quota 346mila il numero, invece, dei contagi totali da inizio pandemia, con oltre 334mila persone che sono guarite, mentre i decessi sono 8339.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale che ha superato la soglia di 5,3 milioni di somministrazioni totali. Per domani è prevista l’apertura di due nuovi hub vaccinali presso Amazon Italia Logistica di Passo Corese in provincia di Rieti e presso il porto di Civitavecchia in provincia di Roma. Per il weekend, invece, è in programma l’Open night Santo Spirito con le somministrazioni previste dalle 15 di sabato 3 luglio alle 8di domenica 4 luglio. La prenotazione si effettua da https://openight.aslroma1.it fino alle ore 24.00 di venerdì 2 luglio. Per prenotare è necessario inserire i propri dati: nome, cognome e recapito telefonico; una volta completata la registrazione, un messaggio sms comunicherà il numero di prenotazione da esibire all'accoglienza. Portare con sé la tessera sanitaria o documento di identità.