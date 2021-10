Coronavirus, nel Lazio 289 nuovi casi. Sono 3 i decessi, quasi 400 le guarigioni in un giorno

Scende sotto la soglia dei 300 il numero dei contagi da coronavirus giornalieri in tutto il Lazio: il bollettino come ogni giorno è stato diffuso nel pomeriggio dall’Assessorato alla Sanità della Regione. Nello specifico i nuovi casi di oggi, venerdì 1° ottobre sono 289 su 25.120 test totali, di cui 9.249 molecolari e 15.871 antigenici. Il dato di oggi fa segnare un calo di 45 positivi rispetto a ieri e di 72 se confrontato allo scorso venerdì 24 settembre. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell’1,1%.

Nel bollettino sono riportati poi anche 3 decessi e 396 guariti, mentre i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 383 (uno in più nelle ultime 24 ore) e sono 54 le terapie intensive occupate (-5).

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

In merito alla distribuzione territoriale dei nuovi contagi, 232 sono solo nella provincia di Roma (di cui 154 nella Capitale), mentre i restanti 57 sono nel resto della regione: il dato più alto anche oggi è stato registrato in Ciociaria dove sono stati riscontrati 31 nuovi casi; 9 sono invece nel territorio pontino come anche nella provincia di Rieti, uno in meno in quella di Viterbo. I decessi sono tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 1° ottobre

Questo il quadro generale nel Lazio aggiornato sulla base dei dati di oggi: sono 9.454 gli attuali positivi con poco più di 9mila di questi che non necessitano di un ricovero ospedaliero e sono in cura in isolamento domiciliare. Le guarigioni tortali sono state circa 366mila, 8.659 i deceduti. Da inizio pandemia sono stati registrati circa 385mila contagi.

La campana vaccinale

Secondo i dati diffusi dall’Assessorato regionale alla Sanità, oltre l’82% della popolazione over 12 e l’88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. “Il Lazio - commenta l’assessore D’Amato - presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa”.