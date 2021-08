Coronavirus, nel Lazio 703 nuovi casi in un giorno. Sono 15670 gli attuali positivi

Importante balzo in avanti dei contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio oggi, martedì 10 agosto: sono 703 i nuovi casi comunicati dall’Assessorato alla Sanità della Regione (229 in più rispetto a ieri), che tengono conto però anche dei recuperi. Un solo decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, mentre sono 441 i ricoverati nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio, solo 3 in più in un giorno, 63 infine le terapie intensive occupate con un paziente grave in più rispetto a ieri.

"Il valore Rt resta in calo, l'incidenza è costante, mentre pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa", dichiara ancora l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato commentando i dati di oggi.

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi, la maggior parte sono sempre nella provincia di Roma, vale a dire 544, di cui 313 solo nella Capitale. Altri 159 sono poi distribuiti fra le altre quattro province laziali: 50 sono nel territorio pontino, 62 nella provincia di Frosinone, 30 in quella di Viterbo e 17 in quella di Rieti. Il decesso registrato nelle ultime 24 ore c'è stato nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 10 agosto

Questo il quadro generale: superano abbondantemente quota 15mila gli attuali positivi in tutto il Lazio, con il dato aggiornato di oggi, mentre sono più di 364mila i contagiati totali dall’inizio della pandemia. Ad oggi circa 15mila persone sono in cura presso il proprio domicilio e non necessitano di cure ospedaliere. Sono arrivate a 8426 i decessi (il dato dei guariti non è stato ancora aggiornato dopo l’attacco hacker al sistema informatico della Regione Lazio del primo agosto).