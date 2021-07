Coronavirus, 176 casi nel Lazio. D’Amato: “Usare la mascherina dove non c’è distanziamento”

Cresce ancora il numero dei contagi giornalieri, come anche quello degli attuali positivi. Stabili nelle ultime 24 ore i decessi, mentre sono sempre in calo i ricoverati

Cresce ancora il numero dei contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore nel Lazio: sono 176 i nuovi casi di cui ha dato notizia oggi, sabato 10 luglio, l’Assessorato alla Sanità della Regione, 41 in più rispetto a ieri. E continua a salire il rapporto tra positivi e tamponi che arriva al 2,2%, assestandosi sullo 0,7% se si considerano anche gli antigenici (ieri era dell’1,6%, dello 0,5% considerati anche gli antigienici). I test effettuarti sono stati circa 24mila, di cui quasi 8mila molecolari e quasi 17mila antigenici.

Stabile il numero dei decessi nelle ultime 24 ore, mentre sono stati 140 le guarigioni. Ma se nella settimana in corso è stata registrata una crescita, seppur lenta, della curva dei contagi, è sempre in calo il dato dei ricoverati, che sono 131 in tutta la regione (-4 rispetto a ieri), come anche delle terapie intensive occupate che sono 26 (-1). Considerato l’aumento dei contagi negli ultimi giorni l’appello a “mantenere alta l’attenzione, usare la mascherina quando non è garantito il distanziamento” e a vaccinarsi arriva direttamente dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Coronavirus Lazio: la distribuzione dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi, la maggior parte (161) sono concentrati nella provincia di Roma (151 solo nella Capitale), mentre 8 casi sono stati riscontrati tra i residenti del territorio pontino, il doppio di quanti ne sono stati accertati invece nella provincia di Frosinone; sono invece 3 in quella di Rieti e nessuno in quella di Viterbo. Per quanto riguarda i decessi sono stati invece registrati tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 10 luglio

Con i dati di oggi si aggiorna anche il quadro generale in tutto il Lazio: è in leggero aumento il numero degli attuali positivi che sono quasi 2200 (ieri erano 2144), e circa 2mila di questi non necessitano di cure ospedaliere e sono in isolamento domiciliare a casa. Sfiorano quota 347mila i contagi totali dall’inizio della pandemia, con 336mila persone che sono poi guarite; sono 8375 quelle che purtroppo non ce l’hanno fatta.

La campagna vaccinale

Procede intanto la campagna vaccinale che in queste ore ha superato la quota di 5,8 milioni di dosi somministrate dalla fine di dicembre ad oggi; secondo i dati forniti dalla Regione, il 70% degli over 18 ha ricevuto almeno la prima dose, mentre il 50% ha concluso il percorso vaccinale. Prosegue a Latina la campagna di vaccinazione itinerante (viene somministrato il monodose Johnson & Johnson) con il camper della Asl che questo fine settimana sarà a Gaeta, poi il 12 e 13 luglio a Formia, i due giorni successivi a Spigno Saturnia, il 16 e 17 luglio a Minturno per poi chiudere a Fondi il 18 e 19 luglio. La campagna itinerante, nell’ambito di quella che è stata denominata “operazione Delta” prosegue anche in altri centri del Lazio, come nelle province di Rieti e Viterbo, e nei territori coperti dalle Asl Roma 4, Roma 5 e Roma 6.

