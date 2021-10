Coronavirus: nel Lazio 221 casi, 3 i decessi e oltre 300 i guariti. Ancora in calo i ricoveri

E’ dell’1,1% il rapporto tra positivi e tamponi nel Lazio dove sono stati registrati 221 nuovi casi di coronavirus. Il dato reso noto dall’Assessorato alla Sanità della Regione con il consueto bollettino diffuso nel pomeriggio di oggi, domenica 10 ottobre, al temine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. I tamponi effettuati in totale sono stati 18.996 di cui 7.525 molecolari e 11.471 antigenici.

Nel report giornaliero sono riportati anche 3 decessi e 313 guariti, mentre continua a scendere il dato dei ricoverati: sono 340 i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio (8 in meno nelle ultime 24 ore), mentre sono 50 le terapie intensive occupate (-3).

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi, 164 sono nella provincia di Roma (di cui 106 solo nella Capitale), mentre gli altri 57 sono stati accertati nel resto della regione. Nello specifico, 124 sono in Ciociaria, 20 sono nel territorio pontino, 11 nella provincia di Viterbo e 2 in quella di Rieti. I decessi sono stati registrati tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 10 ottobre

Si aggiorna la situazione in tutto il Lazio: sono poco più di 9mila gli attuali positivi, anche oggi in calo in tutta la regione. Di questi 8.754 sono in cura in isolamento domiciliare e non necessitano di ricovero ospedaliero. In totale dall’inizio della pandemia sono oltre 387mila i contagi totali, mentre qui 370mila sono i ricoveri; i decessi,infine, sono stati 8.685.