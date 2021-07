Coronavirus, nel Lazio 164 casi e un decesso. D’Amato ai giovani: “Vaccinatevi prima di andare in vacanza”

Si conferma in crescita rispetto alle scorse settimane la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio: i nuovi casi oggi sono 164, 12 in meno rispetto a ieri ma a fronte anche di un numero più basso di test che in totale sono stati oltre 20mila, di cui più di 6mila molecolari ed il resto antigenici. Nelle ultime 24 ore è cresciuto anche il rapporto tra positivi e tamponi che è al 2,5%, allo 0,7% se si considerano anche gli antigenici.

L’appello dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato è quello di “mantenere alta l’attenzione, usare la mascherina quando non è garantito il distanziamento” e di “vaccinarsi, soprattutto la fascia dei più giovani, prima di andare in vacanza”.

Per quanto riguarda gli altri dati, un solo decesso è stato registrato nelle scorse 24 ore in tutta la regione, mentre i guariti sono stati 109; sempre in calo il numero dei ricoverati che sono 128 (-3) e quello delle terapie intensive occupate che sono 25 (-1).

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi contagi, del totale di oggi, 148 sono nella provincia di Roma, di cui 122 solo nella Capitale; sono 7 i casi accertati nel territorio pontino, 4 nella provincia di Frosinone, 3 in quella di Viterbo e 2 in quella di Rieti. L’unico decesso di oggi è stato registrato nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 11 luglio

Si modifica, sulla base dei dati di oggi, il quadro generale in tutta la regione dove cresce il numero degli attuali positivi che superano la soglia dei 2200; quasi 2100 di questi sono in cura presso il proprio domicilio. Sono, invece, più di 347mila i contagi totali in questi 16 mesi di pandemia in tutto il Lazio; oltre 336mila persone sono poi guarite, mentre in 8376 purtroppo non ce l’hanno fatta.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale: ad oggi il contatore di Salute Lazio si attesta intorno alla soglia di 5,9 milioni di dosi somministrate con un adulto su due ha completato il percorso vaccinale. Nella provincia di Latina sono più di 347mila le vaccinazioni totali; la campagna itinerante oggi fa tappa a Gaeta, mentre da domani si sposta a Formia: nei giorni di 12 e 13 luglio le somministrazioni del monodose Johnson & Johnson verranno effettuate presso il Parco De Curtis in via Santo Janni dalla 9 alle 16.