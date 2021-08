Coronavirus, nel Lazio 567 nuovi casi. Sono quasi 17mila gli attuali positivi

In leggero calo oggi, giovedì 12 agosto, rispetto alla giornata di ieri il numero dei contagi da coronavirus in tutto il Lazio: sono 567 (-78) quelli comunicati dall’Assessorato alla Sanità della Regione al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, compresi i recueri.

Nelle scorse 24 ore, poi sono stati 3 i decessi (sempre compresi i recuperi), mentre sono aumentati di tre unità anche i ricoveri nei reparti di area non critica degli ospedali regionali che ad oggi sono 466; sono invece 66 le terapie intensive occupate, una in più rispetto alla giornata di ieri.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi, sono 455 quelli accertati solo nella provincia di Roma, di cui 300 nella Capitale, gli altri 112 sono invece distribuiti nelle altre quattro province del Lazio. Nel territorio pontino, che negli ultimi tre giorni ha fatto registrare un andamento costante della curva, i contagi sono stati 47, 20 sono invece nella provincia di Frosinone, 24 in quella di Viterbo e 20 in quella di Rieti. Tutti e tre i decessi sono nella Capitale.

Coronavirus Lazio: bollettino del 12 agosto

Continuano a salire in tutta la regione gli attuali positivi che ad oggi sono quasi 17mila con poco più di 16300 persone che sono in cura presso il proprio domicilio, le altre, invece, sono ricoverate in ospedale. Hanno superato la soglia dei 365mila i contagi totali dall’inizio della pandemia a marzo del 2020, mentre i decessi sono stati 8432 (nella tabella in basso il numero dei guariti continua a non essere aggiornato dal giorno dell’attacco hacker del 1° agosto).

La campagna vaccinale

Continua intanto la campagna vaccinale con una serie di iniziative che sono state intraprese dalla Regione. Una di queste è promossa oggi e domani dal Policlinico Tor Vergata – Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la AS Roma e la SS Lazio, per promuovere la vaccinazione e per tornare in sicurezza allo stadio. Nello specifico, nella giornata di oggi per i tifosi giallorossi e domani per i tifosi biancocelesti, a partire dalle 15, chi effettuerà il vaccino presso l’hub La Vela riceverà un gadget ufficiale della propria squadra del cuore, fino ad esaurimento scorte. Si ringraziano le società sportive per la disponibilità dimostrata per l’opera di sensibilizzazione alla vaccinazione anche delle fasce più giovani.