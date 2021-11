Coronavirus: nel Lazio 1.073 nuovi casi in un giorno. Rapporto tra positivi e tamponi al 2%

Come era stato anticipato, sono 1.073 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio oggi, venerdì 12 novembre: il dato ufficiale è stato reso noto nel pomeriggio dalla Regione che ha diffuso il consueto bollettino. Aumentano, però, anche in maniera importante i test effettuati che sono stati 51.895, di 13.955 molecolari e 37.940 antigenici, facendo di fatto scendere rispetto agli ultimi due giorni il valore del rapporto tra positivi e tamponi che si attesta comunque sul 2%.

Coronavirus Lazio: gli altri dati

Nelle scorse 24 ore, come contenuto nel report quotidiano, sono stati 5 i decessi, mentre sono stati 711 le guarigione notificate. Per quanto riguarda i ricoverati sono 537 i positivi nei reparto ordinari degli ospedali del Lazio (2 in più nelle ultime 24 ore), mentre le terapie intensive occupate sono 69 (+1). Secondo i dati riportati sul portale Agenas, e aggiornati all’11 novembre, è stabile al 7% la percentuale dell’occupazione dei posti letto nell’intera regione, all’8% quella nei reparti di area non critica.

D’Amato: “Assurdo non capire l’importanza della vaccinazione”

Rispetto ad una settimana fa le vaccinazioni sono aumentate dell’11%; in prevalenza si tratta di terze dosi che sono state il 71%, mentre per il 21% sono seconde e per l’8% prime. “Oggi superiamo la soglia psicologica dei mille casi - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -, ma in una condizione totalmente diversa da quella di 6 mesi fa in cui a parità di casi positivi giornalieri avevamo 4 volte in più il numero dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Questo significa che è assolutamente importante vaccinarsi e fare la dose di richiamo anche per evitare un cambio di scenario. Per altro oggi su cinque decessi notificati quattro non erano vaccinati. È assurdo non capire l'importanza della vaccinazione. Nel Lazio si punta ad un potenziamento delle somministrazioni degli anticorpi monoclonali per soggetti che rientrano nei parametri di reclutamento”.

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole regioni

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, i nuovi casi sono concentrati sempre nella maggior parte nella provincia di Roma dove ne sono stati registrati 274, di cui 383 solo nella Capitale. Gli altri 319 sono distribuiti nel resto della Regione: 145 sono nel territorio pontino, 88 nella provincia diFrosinone, 59 in quella di Viterbo e 27 in quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi tre ne sono stati registrati nella provincia di Roma i restanti due in quelle di Latina e Frosinone.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 12 novembre

Si aggiorna anche il quadro generale in tutto il Lazio: sono arrivati a quasi 12mila gli attuali positivi, con 11.187 persone che sono in cura presso il proprio domicilio, mentre oltre 600 sono ricoverate in ospedale. I contagi totali dall’inizio della pandemia sono 403.304 con più di 382mila guariti e 8.869 deceduti.