Coronavirus, nel Lazio 323 casi e 5 decessi. Si torna in classe: pronte le “scuole sentinelle”

I dati resi noti dall’Assessorato alla Sanità della Regione: stabili i ricoveri. Previsti per il nuovo anno scolastico 30mila test salivari per gli studenti

Si contano oggi nel Lazio 323 nuovi casi di coronavirus, sono 5 i decessi e 314 i guariti: i dati resi noti come ogni giorno dall’Assessorato alla Sanità della Regione con il consueto bollettino. Si mantiene stabile il valore del rapporto tra positivi e tamponi che è dell’1,6% (ieri era all’1,7%): i test effettuati in totale sono stati 19.846 di cui 12.863 molecolari e 6.983 antigenici.

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono 442 i pazienti positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio (3- rispetto a ieri) e 62 le terapie intensive occupate (+3). Secondo i dati diffusi dal portale Agenas e aggiornati all’11 settembre, la percentuale dei posti letto occupati nei reparti di area non critica è sempre al 7%, più basso di un punto percentuale, invece, quella delle terapie intensive.

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Del totale dei contagi di oggi, domenica 12 settembre, 249 sono nella provincia di Roma, e 146 solo nella Capitale; altri 74 sono distribuiti, invece, nelle altre quattro province del Lazio con il dato più alto, 34 nuovi contagi, registrato nel territorio pontino. Nella provincia di Viterbo sono 20 le nuove positività riscontrate, a Frosinone sono invece 12 e 8 a Rieti. I decessi, infine, sono stati tutti registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 12 settembre

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio a fronte dei dati che sono stati diffusi oggi: si confermano sotto i 13mila gli attuali positivi in tutto il Lazio dove da inizio pandemia i contagi totali sono stati quasi 380mila con circa 357mila persone che sono poi guarite, mentre 8571 purtroppo non ce l’hanno fatta. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sono 12.261 i positivi in cura presso il proprio domicilio, più di 500 quelli ricoverati.

Verso il rientro a scuola

Si torna in classe domani, lunedì 13 settembre, nel Lazio. Per l’avvio dell’anno scolastico, ricorda l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, sono pronte le cosiddette “scuole sentinelle”, un gruppo di istituti individuati di volta in volta dalle Asl su cui verrà effettuato un monitoraggio periodico per la ricerca del Covid, con circa 30mila test salivari per gli studenti, anche nella provincia di Latina.