Coronavirus: il Lazio conta 613 contagi in un giorno. Stabile il numero dei ricoverati

Il bollettino della Regione: sono 466 i ricoverati in area non critica, 68 le terapie intensive occupate; più di 17mila sono gli attuali positivi

Nella giornata di oggi sono 613 i nuovi casi di coronavirus in tutto il Lazio, 48 in più rispetto a ieri. Il dato ufficializzato dall’Assessorato alla Sanità della Regione al termine della videoconferenza che si è tenuta nell’ambito della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Come ieri sono 3 i decessi, registrati nelle ultime 24 ore, uno dei quali nella provincia di Latina. Un dato importante di questo ultimo bollettino arriva dai ricoveri: è stabile rispetto a ieri il numero dei pazienti nelle aree non critiche degli ospedali del Lazio, mentre due in più sono le terapie intensive occupate, in totale 68.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Una buona fetta dei contagi di oggi sono concentrati nella provincia di Roma, 483 in totale, di cui 276 solo nella Capitale dove sono stati registrati anche gli altri due decessi di oggi. Per quanto riguarda le altre province del Lazio, 46 sono i positivi riscontrati nel territorio pontino, 26 nella provincia di Frosinone, 10 inpiù in quella di Viterbo e 21 infine in quella di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 13 agosto

Hanno superato la soglia dei 17mila gli attuali positivi in tutto il Lazio, 610 in più rispetto alla giornata di ieri; i contagi totali sfiorano invece quota 366mila. Al momento quasi 17mila positivi sono in isolamento in cura presso il proprio domicilio, mentre la restante parte risulta ricoverata. Ad oggi la regione ha pianto la perdita di 8435 persone che erano risultate positive (il dato dei guariti non è stato più aggiornato dall’atto hacker del 1° agosto scorso).