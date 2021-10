Coronavirus: nel Lazio 194 nuovi casi, ma i guariti sono più del doppio. Quattro i decessi

Scende sotto quota 200 il numero dei casi giornalieri di coronavirus nel Lazio: secondo il bollettino diffuso oggi, mercoledì 13 ottobre, dall’Assessorato alla Sanità della Regione al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, i nuovi contagi sono 194, 27 in meno rispetto alla giornata di ieri e 51 in meno rispetto ad una settimana fa (il dato di mercoledì 6 ottobre era di 245 casi). Nel report giornaliero sono riportati anche 4 decessi e 430 guariti.

Numero dei ricoveri in calo

Intato, continua a scendere il dato dei ricoverati totali negli ospedali nel Lazio: nello specifico, ad oggi sono 324 i positivi nei reparti ordinari (20 in meno rispetto a ieri), e 49 le terapie intensive occupate. Secondo i dati diffusi dal portale Agenas, e aggiornati a ieri 12 ottobre, la percentuale di posti letto occupati sia nei reparti di area non grave che nelle terapie intensive è al 5%

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Del totale dei casi di oggi, 128 sono concentrati nella provincia di Roma, di cui 76 solo nella Capitale. Gli altri 66 sono invece distribuiti nel resto della regione: il dato più alto, con 27 nuovi contagi, è stato accertato nel territorio pontino, mentre 21 sono le positività riscontrate nella provincia di Frosinone, 13 in quella di Viterbo e 5 in quella di Rieti. I decessi sono stati registrati tutti nella Capitale.

Coronavirus Latina: i dati aggiornati di oggi

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 13 ottobre

Si aggiorna la situazione generale in tutta la regionedove scende sotto i 9mila il numero degli attuali positivi. Sono 8.697 coloro che, positivi appunto, non necessitano di ricovero ospedaliero e sono ad oggi in cura presso il proprio domicilio; in totale da inizio pandemia nel Lazio sono quasi 388mila i contagi con più di 370mila guariti. I decessi sono stati quasi 8700.