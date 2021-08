Coronavirus, nel Lazio 467 nuovi casi in un giorno. Sono oltre 18mila gli attuali positivi

Come nella provincia pontina, calano rispetto a ieri i casi di coronavirus anche nel Lazio: sono 467 (116 in meno) quelli comunicati oggi dall’Assessorato alla Sanità della Regione con il consueto bollettino giornaliero (compresi i recuperi). Si tratta del dato più basso fatto registrare questa settimana da tutto il Lazio.

Nelle scorse 24 ore è stato registrato un solo decesso, mentre per quanto riguarda i ricoverati, sono 456 i pazienti nelle aree non critiche degli ospedali del Lazio, due in più rispetto a ieri, mentre restano 67 le terapie intensive occupate.

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Quasi la metà dei contagi comunicati oggi sono stati registrati nella Capitale, 217, mentre in tutta la provincia di Roma dono 356; i restanti 111 sono invece distribuiti nelle altre quattro province del Lazio: 24 sono nel territorio pontino, 58 nella provincia di Frosinone, 18 in quella di Viterbo e 11, infine, in quella di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 15 agosto

Sulla base dei dati di oggi, si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: si conferma sopra la quota dei 18mila il numero degli attuali positivi che 466 in più rispetto a ieri; il numero totale dei contagi accertati dall’inizio della pandemia ha superato la quota dei 267mila, mentre sono 8441 le persone decedute (nel bollettino in basso non è stato aggiornato il dato dei guariti). Infine, del totale dei ppositivi, poco più di 18mila sono in cura presso il proprio domicilio, gli altri sono ricoverati in ospedale.