Coronavirus: nel Lazio 419 casi, ma nessun decesso. Aumentano ancora i ricoverati

Il bollettino diffuso dalla Regione: sono quasi 500 i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali, 70 le terapie intensive occupate. Tutte le tappe degli Open Day per i ragazzi nel Lazio

Si mantiene stabile nelle ultime 24 ore nel Lazio la crescita del numero dei contagi da coronavirus: sono 419 quelli comunicati oggi, lunedì 16 agosto, dall’Assessorato alla Sanità della Regione con il consueto bollettino giornaliero. I casi sono 48 in meno rispetto a ieri (compresi i recuperi) e 55 in meno rispetto a lunedì 9 agosto, con la buona notizia che arriva soprattutto dai decessi: nessuno in tutto il Lazio, dove però continuano a crescere il dato dei ricoverati. Secondo l’aggiornamento di oggi, i pazienti positivi nei reparti di area non critica degli ospedali della regione sono ad oggi 493, 37 in più nelle ultime 24 ore, mentre sono 70 le terapie intensive occupate, 3 in più in un giorno. I guariti, dopo giorni senza aggiornamenti da quando c’è stato l’attacco hacker al sistema informatico della Regione, sono stati 857.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi di oggi, 343 sono solo nella provincia di Roma (221 nella Capitale), mentre i restanti 76 sono nelle altre quattro province laziali: il dato più alto è stato registrato nel territorio pontino dove i positivi riscontrati in 24 ore sono stati 41; 10 in meno sono nella provincia di Viterbo, 4 sono in quella di Frosinone, mentre in quella di Rieti non ne è stato registrato nessuno.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 16 agosto

Restano sopra quota 18mila gli attuali positivi in tutta la regione che dall’inizio della pandemia conta più di 367mila contagi totali. In calo rispetto a ieri le persone che, positive, sono in cura presso il proprio domicilio; stabile invece il numero dei decessi totali, 8441, mentre sono stati più di 340mila i guariti.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale che si propone come obbiettivo in queste settimane di raggiungere soprattutto i ragazzi in vista del quasi imminente rientro a scuola. “Nel Lazio 72% degli over12 è vaccinato - ha commentato oggi il presidente della Regione Nicola Zingaretti -. Stiamo difendendo la nostra comunità per riprendere scuola e università in presenza e non chiudere mai più le imprese per rilanciare economia lavoro”.

Per il fine settimana a Latina è in programma un Open Day (che interessa sei diversi comuni del territorio) aperto agli studenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni ma anche ai docenti. Sempre nel weekend del 21 e 22 agosto anche in altre zone del Lazio sono poi in programma gli Junior Open Day. Qui tutte le informazioni:

-Asl Roma 1: Da lunedì 16 agosto in diversi siti vaccinali della ASLRoma1 per info e prenotazioni https://bit.ly/3yKD2Ce. 19 agosto presso ospedale Sant’Andrea (ore 9-19), 23-24 agosto presso l’Eastman-Umberto I (ore 8.30-19.30);

-Asl Roma 2: 17-18-19 agosto presso il campus bio-medico (ore 14-19); dal 16 agosto presso hub La Vela (ore 14-20), corsia dedicata a fascia di età 12-19; 23 e 24 agosto dalle 9.30 alle 17.30 hub la Nuvola.

-Asl Roma 3: Dal 16 al 22 agosto dalle 9 alle 22 presso i centri della Asl Roma 3: Ostia, Polo natatorio; Fiumicino, lunga sosta; Roma, Via Cardano. 23-24 agosto presso l’hub Majorana (San Camillo-Forlanini – ore 8-20)

-Asl Roma 4: 21-28 agosto e 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso Porto di Civitavecchia, Casa della Salute di Ladispoli, Fiano Romano, Padre Pio Bracciano e Rignano;

-Asl Roma 5: dal 14 al 22 agosto Punto Vaccinale Tivoli Palazzo Cianti aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto Vaccinale Palestrina Palaverde aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Drive-In vaccinale Valmontone outlet aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto Vaccinale Tivoli Scuderie Estensi giorno 21 dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e giorno 22 dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto vaccinale Valmontone Hospital* aperto nelle giornate 14, 16, 18, 20 e 22 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (*punto vaccinale dedicato al completamento del ciclo vaccinale – anche “eterologo” - per utenti che hanno effettuato la prima dose AstraZeneca), tutte le info su https://bit.ly/3xMCHNW.

-Asl Roma 6: 17-18-19-20 agosto presso l’ospedale dei Castelli (ore 9-19), il 17-18 agosto presso l’ospedale di Anzio e Villa Albani (ore 16.30-21.30). 21 agosto dalle ore 11 alle ore 19 ad Ardea presso la sala consiliare "Sandro Pertini" Via Laurentina km 32,200 accanto alla scuola media Virgilio.

-Asl Viterbo: dal 16 al 22 agosto dalle 9:00 alle 17:00 presso centri vaccinali Santa Maria della Grotticella a Viterbo, Sala Mice a Civita Castellana, Centro diurno a Tarquinia e ospedale di Montefiascone.

-Asl di Frosinone: 19 agosto presso l’ospedale Spaziani (ore 16-20).