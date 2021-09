Coronavirus: il Lazio conta 314 nuovi casi. Cala il rapporto tra positivi e tamponi, scende l’Rt

Scende ancora il rapporto tra positivi e tamponi nel Lazio che si attesta sull’1,1% (ieri erano dell’1,4%). I nuovi casi di coronavirus comunicati oggi, giovedì 16 settembre, dall’Assessorato alla Sanità della Regione sono 314 a fronte di 28.395 test totali, di cui 10.777 molecolari e 17.618 antigenici. Nelle scorse 24 ore, poi, sono stati 3 i decessi, mentre le guarigioni notificate sono state 488.

Il punto sui ricoveri e gli altri valori

Per quanto riguarda i ricoverati diminuisce leggermente il numero dei pazienti positivi sia nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio, che sono 433 (6 in meno in 24 ore), che nelle terapie intensive che sono 56 (-3). Secondo i dati riportati sul portale Agenas, e aggiornati al 15 settembre, l’occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica è sempre al 7%, mentre nelle terapie intensive al 6%. Per quanto riguarda gli altri valori, fa sapere l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, cala l’Rt a 0,74 e scende l’incidenza sotto i 40 casi su 100mila abitanti.

Coronavirus Lazio: i casi nelle singole province

Analizzando la distribuzione territoriale dei nuovi casi, la maggior parte sono nella provincia di Roma, 259 nello specifico, di cui 149 solo nella Capitale. Gli altri 72 sono nelle altre quattro province: 44 sono le positività riscontrate nel territorio pontino, 14 invece nella provincia di Frosinone, 9 in quella di Viterbo e 5 in quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi sono tutti nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 16 settembre

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove supera quota 380mila il numero totale dei contagi accertati dall’inizio della pandemia; sono invece 11.665 gli attuali positivi con 11.176 di questi che sono in isolamento domiciliare e non necessitano di cure ospedaliere. I guariti sono più di 360mila, mentre i decessi 8.588.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale; “oggi - ha detto sapere l’assessore D’Amato - è stata somministrata la terza dose di richiamo a pazienti che hanno subito un trapianto d’organo solido all’istituto Eastman - Umberto I con il presidente del Centro Nazionale Trapianti prof. Massimo Cardillo, il presidente Zingaretti e la rettrice de la Sapienza Polimeni. Vaccinazioni già iniziate a Rieti e dal 20 settembre in maniera massiva in tutte le aziende su trapiantati, dializzati e sulle altre categorie inserite nella circolare del Ministero della Salute nel Lazio”.