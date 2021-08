Coronavirus: nel Lazio 551 contagi in un giorno, 8 decessi. I ricoverati sono più di 500

In legger aumento i nuovi casi rispetto a ieri; i decessi sono recuperi degli ultimi 3 giorni. Sale il numero dei ricoverati nei reparti di area non critica degli ospedali, scende invece quello delle terapie intensive occupate

Dopo due giorni, tornano sopra quota 500 i casi di coronavirus giornalieri nel Lazio: sono 551 quelli comunicati oggi, martedì 17 agosto, dall’Assessorato alla Sanità della Regione con il consueto bolletitno, 132 in più rispetto a ieri, ma 152 in meno rispetto ad una settimana fa, vale dire al dato di martedì 10 agosto. Sono poi 8 i decessi riportati nel report quotidiano e si tratta, spiega l’assessore Alessio D’Amato, “di recuperi degli ultimi 3 giorni”.

Il punto sui ricoveri

Nelle ultime 24 ore sono aumentati i pazienti positivi ricoverati nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio, mentre è diminuito il numero delle terapie intensive occupate. Sono 505 i primi (+12 rispetto a ieri), mentre le seconde in 24 ore sono scese a 66 (-4). Secondo i dati riportati dal sito Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) e aggiornati al 16 agosto, l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti positivi al Covid-19 nei reparti di arean non critica nel Lazio si attesta all’8%, mentre quella nelle terapie intensive è al 7%. Ricordiamo che tra i nuovi parametri per il passaggio in zona gialla c’è anche quello della pressione sugli ospedali: la soglia è del 10% di posti letto occupati in terapia intensiva e del 15% nei reparti ordinari.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole

Dei 551 contagi notificati oggi, 431 sono solo nella provincia di Roma (291 nella Capitale), mentre i restanti 120 sono distribuiti tra le altre quattro province del Lazio: il dato più basso arriva proprio dal territorio pontino dove i nuovi casi sono oggi 23, il più alto invece dalla Ciociaria che conta oggi 43 nuovi positivi; 24 sono nella provincia di Viterbo e 30 in quella di Rieti. I decessi sono stati registrati tutti nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 16 agosto

Si aggiorna, quindi, il quadro generale in tutto il Lazio: scendono sotto quota 18mila gli attuali positivi, con più di 17mila persone che sono in cura presso il proprio domicilio e non necessitano di ricovero ospedaliero. Sfiora i 368mila il numero dei contagi totali accertati nella regione dall’inizio della pandemia, mentre sono 342mila circa le persone positive che poi sono guarite; 8449 quelle che purtroppo non ce l’hanno fatta.