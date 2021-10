Coronavirus, nel Lazio 288 casi. D’Amato: “In aumento le vaccinazioni grazie al Green Pass”

E’ dell’1% il rapporto tra positivi e tamponi nel Lazio oggi, domenica 17 ottobre. I nuovi casi di coronavirus comunicati dall’Assessorato alla Sanità della Regione con il consueto bollettino sono, infatti, 288 e i test totali effettuati 26.271. Con il report è stato poi riferito di altri 2 decessi e 206 guarigioni notificate nelle scorse 24 ore. In tutto il Lazio è però tornato sopra i 300 il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di area non critica degli ospedali, che sono 307 (9 in più rispetto alla giornata di ieri), mentire sono 49 le terapie intensive occupate (+1).

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Del totale dei contagi di oggi, 212 sono concentrati nella provincia di Roma (116 solo nella Capitale), mentre gli altri 76 sono distribuiti nel resto della regione: 29 sono nel territorio pontino e altri 26 nella provincia di Frosinone, 15 in quella di Viterbo e 8 infine in quella di Rieti. Entrambi i decessi sono stati registrati nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 17 ottobre

Si aggiorna la situazione generale nel Lazio: da inizio pandemia sono stati accertati quasi 389mila contagi, mentre le guarigioni sono state oltre 371mila e i deceduti più di 8.700. Ad oggi sono circa 8800 gli attuali positivi e di questi 8.462 sono in cura presso il proprio domicilio e non necessitano di un ricovero ospedaliero.

La campagna vaccinale nel Lazio

“Aumentano le somministrazioni grazie al Green Pass”: questo le parole dell’assessore regionale alla Sanità della Regione che fa un bilancio anche della campagna vaccinale. “Quando si raggiunge il 90% degli over 12 immunizzati si può rivedere obbligo” ha poi aggiunto. Intanto è stato superato il 90% della popolazione adulta e oltre 84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Per quanto riguarda la terza dose, è stata somministrata a 50mila over 80, circa il 12%, mentre sono oltre 7mila over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni che si sono prenotati. Ricordiamo che le prenotazioni possono essere fatte sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa o dal medico di famiglia contattandolo direttamente.