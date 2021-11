Coronavirus: nel Lazio tornano sopra i mille i casi giornalieri. Sei decessi, aumentano i ricoverati

Tornano sopra quota mille i contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio. Nello specifico sono 1.089 quelli che nel pomeriggio di oggi ha reso noti la Regione con il consueto bollettino redatto al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Sale rispetto a ieri il rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 2,4%, con i tamponi che ieri sono stati 45.308, di cui 15.843 molecolari e 29.465 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti i dati

Nelle scorse 24 ore, poi, sono stati 6 i decessi e 474 le guarigioni. Continua però a salire il numero dei ricoverati: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono ad oggi 606, 9 in più in un giorno, e 81 le terapie intensive occupate (+4). “La crescita sembra avere una lieve frenata - commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -, dimostrata dal leggero calo del valore Rt atteso a 1.17 rispetto alla settimana scorsa quando era dell’1.3. Bisogna fare subito la dose di richiamo” è l’appello che viene lanciato nuovamente.

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

La maggior parte dei contagi di oggi sono stati accertati nella provincia di Roma, sono stati 869 (nella Capitale sono stati 513). Altri 220 invece ne sono stati riscontrati nel resto della regione: 72 positività sono nel territorio pontino, altre 61 invece nella provincia di Frosinone, 58 in quella di Viterbo e 29 infine in quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, uno è stato registrato nella provincia di Latina e due in quella di Rieti; gli altri sono tutti nella Capitale.

Coronavirus Latina: tutti i dati aggiornati di oggi

Coronavirus Lazio: il bollettino del 18 novembre 2021

Si aggiria il quadro generale in tutto il Lazio: sono 13.649 gli attuali positivi nel Lazio: fortunatamente la maggior parte di questi, quasi 13mila, sono in cura in isolamento domiciliare, mentre quasi 700 sono ricoverati in ospedale. Quasi 409mila, invece, sono i contagi totali accertati in tutta la regione dall’inizio della pandemia; 386mila sono i guariti, mentre i deceduti sono arrivati a 8.908.