Coronavirus: il Lazio conta 548 nuovi casi, sono 6 i decessi. Il punto sui ricoveri

Sono 526 i ricoverati nei reparti di area non critica, 70 in più questa settimana, con l’8% dei posti letto occupati; stabili le terapie intensive con il tasso di posti letto occupati ferma al 7%

Dopo gli oltre 700 casi in 24 ore di ieri, sono 548 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, giovedì 19 agosto: la comunicazione nel pomeriggio come sempre da parte della Regione per voce dell’Assessorato alla Sanità. Si tratta di 19 positivi in meno rispetto a quelli registrati esattamente una settimana fa, il 12 agosto. I decessi sono stati invece 6, compresi anche i recuperi, mentre i guariti 613.

Il punto sui ricoveri

Resta sempre quello dei ricoveri uno dei dati da tenere sotto stretta osservazione dal momento che, secondo i nuovi parametri, anche questo può diventare uno di quelli decisivi per il passaggio di fascia delle regioni. Nel Lazio secondo il bollettino di oggi sono 526 i ricoverati nei reparti di area non critica degli ospedali, 2 in più nelle ultime 24 ore, 70 quelli in più questa settimana. Resta invece stabile il numero delle terapie intensive occupate che sono 65 (+1). Secondo i dati diffusi da Agenas (Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari Regionali) resta stabile la percentuale di occupazione dei posti letto sia nei reparti di area non critica, l’8%, che in terapia intensiva, il 7%. Ricordiamo che tra i nuovi parametri per il passaggio in zona gialla c’è anche quello della pressione sugli ospedali: la soglia è del 10% di posti letto occupati in terapia intensiva e del 15% nei reparti ordinari.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Ben oltre la metà dei nuovi casi di oggi sono solo nella Capitale, vale a dire 324, mentre sono 442 in tutta la provincia di Roma. Gli altri 106 sono distribuiti nelle restanti quattro province: il dato più alto arriva dal territorio pontino con 49 nuovi contagi oggi; 21 sono invece nella provincia di Frosinone, 19 in quella di Viterbo e 17 in quella di Rieti. I decessi sono stati registrati tutti e sei nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 19 agosto

Si aggiorna il quadro generale di tutto il Lazio dove ad oggi sono 17646 gli attuali positivi, con poco più di 17mila di questi che sono in cura presso il proprio domicilio. Si viaggia verso la cifra di 370mila contagi totali dall’inizio della pandemia nella regione dove sono stati 8461 i deceduti e oltre 340mila i guariti.

Il rave party nel viterbese

Continua ad essere l’attenzione per il rave party che c’è stato in questi giorni nel viterbese. “E’ in corso - ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - un coordinamento tra la Asl di Viterbo e i sindaci dei comuni per pianificare un’azione di contact tracing e di tamponi per le popolazioni dei comuni interessati dal rave. Proseguirà inoltre il tour dei camper-vax nella zona ed è stato attivato il servizio veterinario per verificare se ci sono animali feriti o morti nella zona del rave”.