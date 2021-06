Coronavirus, nel Lazio 101 nuovi casi ed un solo decesso. Secondo Junior Day Pfizer

Sono 101 i nuovi casi di coronavirus in tutto il Lazio ed un solo decesso. Questi solo alcuni dei dati che sono stati diffusi dall’Assessorato alla Sanità della Regione con il bollettino di oggi, sabato 19 giugno, dopo la consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Sono 46 i contagi in meno rispetto alla giornata di ieri anche se a fronte di un numero più alto di test che in totale sono stati 27mila, di cui quasi 9mila molecolari e oltre 18mila antigenici. Scende il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è all’1,1%, allo 0,3% se si considerano anche gli antigenici. In calo ancora il numero dei ricoverati nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio, che sono 320 (-17), stabile, invece, quello delle terapie intensive occupate che sono 77 (vedi lo specchietto in basso). I guariti nelle scorse 24 ore, infine, sono stati 215.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Dei 101 contagi di oggi, 86 sono concentrati nella provincia di Roma (di cui 60 solo nella Capitale), in cui è stato registrato anche l’unico decesso di oggi. Sono, invece, 15 i nuovi casi nel territorio pontino, 6 quelli accertati tra i residenti della provincia di Frosinone mentre quella di Rieti per il sesto giorno consecutivo è a zero casi. Nessun nuovo positivo anche a Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 19 giugno

Si aggiorna ulteriormente il quadro nell’intera regione dove continua a scendere progressivamente il numero degli attuali positivi che ad oggi sono poco più di 4300 e di questi quasi 4mila non necessitano di cure ospedaliere e sono in cura presso il proprio domicilio. Ha superato quota 345mila il totale dei contagi che sono stati accertati in tutto il Lazio dall’inizio della pandemia; sono 8302 le persone risultate positive che non ce l’hanno fatta, mentre più di 332mila sono guarite.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale e per quanto riguarda AstraZeneca, ha fatto sapere l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, è stata “già avviata l'applicazione della circolare ministeriale relativa alla seconda dose” (qui i particolari). Con la giornata di domani, poi, si concluderanno i due Junior Day Pfizer riservati ai ragazzi della fascia di età tra i 12 e i 16 anni. “Si raggiungerà il totale di 40mila ragazzi che avranno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. I richiami saranno effettuati a 21 giorni, negli stessi hub della prima dose. Chi non ha aderito ai due Junior day - ricorda D’Amato -, potrà vaccinarsi presso i pediatri di libera scelta”. Dando uno sguardo ai numeri, secondo il dato aggiornato di oggi, nel Lazio sono state superate le 4,6 milioni di somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale, di cui 2,9 milioni di prime dosi.