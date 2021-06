Coronavirus, nel Lazio 74 nuovi casi e un decesso. Sono 4mila gli attuali positivi

Restano sotto quota 100 i contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio, per il terzo giorno consecutivo. Quelli comunicati oggi, martedì 22 giugno, dall’Assessorato alla Sanità della Regione al temine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 sono 74, in linea con il dato di ieri anche se è più alto il numero di test totali che sono stati oltre 26mila, di cui 9mila molecolari (+4.002) e più di 16mila antigienici. Il rapporto tra postivi e tamponi scende allo 0,7%, attestandosi sullo 0,2% se si considerano anche gli antigenici.

Nelle scorse 24 ore, poi, è stato registrato un solo decesso, mentre le guarigioni notificate sono state 217; continua il progressivo alleggerimento sulle strutture sanitarie del Lazio dove ad oggi, nei reparti di area non critica, sono ricoverati 285 pazienti, mentre sono 75 le terapie intensive occupate.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Dei 74 nuovi casi di oggi, 65 sono concentrati nella provincia di Roma, di cui 46 solo nella Capitale; altri 4 contagi sono stati registrati rispettivamente nel territorio pontino ed in quello ciociaro, mentre una sola nuova positività è stata riscontrata nella provincia di Rieti, nessuna in quella di Viterbo. E’ della provincia di Roma l’unico decesso di oggi.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 22 giugno

Sono 4mila gli attuali positivi in tutto il Lazio, un numero che quotidianamente e progressivamente continua a scendere, figlio del dato dei guariti sempre superiore rispetto a quello de nuovi casi giornalieri; sono poi circa 3600 le persone positive che non necessitano di un ricovero e sono in cura presso il proprio domicilio. Ad oggi l’intera regione conta poco più di 345mila contagi totali dall’inizio della pandemia, con 333mila persone che sono guarite, mentre 8308 quelle che purtroppo non ce l’hanno fatta.

La campagna vaccinale

Nel Lazio prosegue la campagna vaccinale che arrivata a 4,7 milioni di somministrazioni dal dicembre scorso; il 61% della popolazione maggiorenne ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 36% ha completato il percorso vaccinale. Intanto dalla Regione ricordano che tutti coloro che hanno completato il percorso vaccinale riceveranno un sms con le istruzioni per scaricare il certificato anche dalla piattaforma lazioescape accessibile con il proprio codice fiscale e le credenziali ricevute via sms. “Questo è un servizio in più che si aggiunge al fascicolo sanitario elettronico accessibile tramite spid” ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

