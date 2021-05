Coronavirus Lazio, i contagi rallentano ancora: sono 494 i nuovi casi, oltre mille guariti in 24 ore

Su oltre 13mila tamponi nel Lazio (-591) e quasi 25mila antigenici per un totale di oltre 38mila test, si registrano 494 nuovi casi positivi (+23), i decessi sono 7 (-4), i ricoverati sono 1283 (-40). I guariti 1080, le terapie intensive sono 195 (-10). Diminuiscono dunque casi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2%.

I casi a Roma città sono a quota 244. Calano i ricoveri, le terapie intensive e i decessi, aumentano lievemente i casi rispetto a ieri.

Grande successo per secondo Open day Astrazeneca over 35. Sold out nei 30 hub dedicati della regione mentre da lunedi’ 24 maggio prendono il via le prenotazioni sul portale regionale salutelazio del vaccino J&J nelle farmacie, si accede alla farmacia prescelta previa prenotazione.

Da martedi’ 25 maggio invece avvio delle prenotazioni per personaleAaire, italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma. Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale salutelazio.it

Ecco nel dettaglio la situazione nel Lazio. Asl Roma 1: sono 98 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 2 decessi. Asl Roma 2: sono 112 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 2 decessi. Asl Roma 3: sono 34 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi. Asl Roma 4: sono 24 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registra 1 decesso. Asl Roma 5: sono 51 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 6: sono 76 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 99 casi e sono 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 45 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Viterbo si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Rieti si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.