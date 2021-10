Coronavirus, nel Lazio restano sopra quota 400 i casi giornalieri. Quattro i decessi

Restano sopra la soglia dei 400 i casi giornalieri di coronavirus nel Lazio: il bollettino è stato diffuso nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 ottobre, dall’Assessorato alla Sanità della Regione. Nello specifico i contagi sono 408 a fronte di un totale di 34.877 test di cui 9.700 molecolari e 25.177 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell’1,1%.

Nel bollettino sono riportati anche 4 decessi e sono 351 le guarigioni nelle scorse 24 ore. Per quanto riguarda il numero dei ricoverati, sono 312 i positivi nei reparti ordinari degli ospedali laziali (uno solo in meno rispetto a ieri), mentre sono 49 le terapie intensive occupate.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale due nuovi casi, 287 sono nella provincia di Roma, e 134 solo nella Capitale; gli altri 121 sono state accertati nel resto della regione. Il dato più alto, 54 contagi, arriva dal territorio pontino; nella provincia di Viterbo sono state accertate 27 positività, 23 sono in quella di Frosinone e 17 in quella di Rieti. Tutti i decessi sono stati registrati nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 22 ottobre

Si aggiorna il quadro generale del Lazio dove sono 8658 gli attuali positivi; di questi 8297 sono in cura in isolamento domiciliare e non necessitano di ricovero ospedaliero. Oltre 390mila sono, invece, i contagi totali riscontrati nella regione dall’inizio della pandemia, con oltre 373 guarigioni e 8.746 decessi.

La campagna vaccinale

Dall’inizio della campagna vaccinale, quasi 10 mesi fa, sono state oltre 8,6 milioni le dosi somministrate nel Lazio dove è stato superato il 91% della popolazione adulta e l’85% di over 12 immunizzati dopo che hanno concluso il percorso vaccinale. Per quanto riguarda la terza dose ne sono state somministrate oltre 110mila; “è necessario però velocizzare la dose di richiamo” per gli over 60 ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alesiso D’Amato. Parallelamente prosegue anche la campagna di vaccinazione antinfluenzale: sono state somministrate 146.339 dosi, 2.776 eseguite dai medici di medicina generale e 153 dai pediatri di libera scelta. I vaccini distribuiti sono 732.393. Ricordiamo che il vaccino è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.