Coronavirus, nel Lazio 348 nuovi positivi. Dal 1° settembre vaccini senza prenotazioni in hub

La novità annunciata dall’assessore D’Amato. Intanto sul fronte dei dati sono circa 17mila gli attuali positivi; in aumento in 24 ore il numero dei ricoverati

La settimana nel Lazio inizia con 348 nuovi casi di coronavirus, più di 100 in meno rispetto alla giornata di ieri; il dato è stato comunicato dall’Assessorato alla Sanità con il consueto bollettino insieme a quello dei decessi che sono 8, ma tutti recuperi, e a quello dei guariti che sono stati 621.

Discorso a parte meritano i ricoveri: ad oggi sono 538 i pazienti positivi nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio, ben 32 in più nelle ultime 24 ore, mentre sono 67 le terapie intensive occupate, 2 in meno rispetto alla giornata di ieri.

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

La maggior parte dei nuovi casi di oggi, 300, sono concentrati nella provincia di Roma, 186 dei quali sono solo nella Capitale; gli altri 48 sono invece nelle restanti quattro province del Lazio: oltre la metà sono nel territorio pontino, 13 invece nella provincia di Viterbo, 7 in quella di Rieti e 6 in quella di Frosinone. Tutti i decessi sono stati registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 23 agosto

Con il dato aggiornato di oggi sono poco più di 17mila gli attuali positivi in tutto il Lazio: quasi 16500 di questi fortunatamente non necessitano di ricovero ospedaliero e sono in cura presso il proprio domicilio. In totale dall’inizio della pandemia sono oltre 370mila i contagi tortali con circa 345mila persone che sono poi guarite, mentre 8484 purtroppo non ce l’hanno fatta.

La campagna vaccinale

Intanto prosegue la campagna vaccinale e l’assessore regionale alla Sanità annuncia un’importante novità: “dal 1° di settembre oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione” ha fatto sapere Alessio D’amato che rivolge nuovamente il suo appello a vaccinarsi a chi è rientrato dalle vacanze. Intanto “ci sono circa 350mila prenotazioni e le disponibilità sono immediate”.