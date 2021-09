Coronavirus, nel Lazio 372 nuovi casi. Nel bollettino riportati 12 decessi e oltre 400 guariti

In aumento nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi casi di coronavirus nel Lazio, ma è più alto anche quello dei tamponi: secondo il bollettino diffuso nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 settembre, dall’Assessorato alla Sanità della Regione, sono 372 i contagi su 24.863 test totali, di cui 11.123 molecolari e 13.740 antigenici. Resta quindi stabile il rapporto tra tamponi e positivi che è ancora all’1,4%. Nel report giornaliero sono poi riportati 12 decessi (che comprendono anche i recuperi) e 403 guariti.

Il punto sui ricoveri

Per quanto riguarda i ricoverati, sono 403 i pazienti positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio (18 in meno nelle ultime 24 ore), mentre in terapia intensiva sono 53 (+2). Secondo i dati diffusi sul portale Agenas, e aggiornati al 22 settembre, la percentuale dei posti letto occupati nei reparti di di area non critica critica è ferma al 7%, mentre nelle terapie intensive è scesa di un punto percentuale al 5%.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Del totale dei contagi di oggi, 263 sono stati accertati nella provincia di Roma e 184 solo nella Capitale, mentre gli altri 109 nelle restanti quattro province, un totale su cui pesano indubbiamente i 79 casi riscontrati nel territorio pontino. Nella provincia di Frosinone, infatti, le nuove positività sono state 16, poi 11 in quella di Viterbo e 6 in quella di Rieti. I decessi, invece, sono stati tutti registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 23 settembre

Si aggiorna la situazione generale nel Lazio: sono circa 382mila i contagi totali accertati nel territorio regionale dall’inizio dell’emergenza Covid-19; 363.503 sono invece i guariti, 8.624 i decessi. Poco più di 10mila persone sono attualmente positive, e 9.947 di queste non necessitano di ricovero ospedaliero e sono in cura domiciliare.