Coronavirus: 5 casi in provincia, nessuno a Latina città. Doppio zero per ricoveri e decessi

Scende nuovamente il numero dei nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina: sono 5 quelli notificati nelle scorse 24 ore dalla Asl e che sono stati comunicati oggi, giovedì 24 giugno, con il consueto bollettino. Quattro volte tanti (20) quelli che invece erano contenuti nel report di ieri che aveva fatto registrare dopo giorno un leggero rialzo della curva rispetto alla media di giugno. Sino 356, infatti, i contagi totali in questi 24 giorni del mese, con una media di meno di 15 ogni giorno.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, 2 delle nuove positività sono state riscontrate a Formia, una rispettivamente nei comuni di Cisterna, Fondi e Monte San Biagio. Da sottolineare come, dopo giorni, nessun contagio è stato registrato nella città capoluogo, Latina, nelle scorse 24 ore .

La buona notizia è sempre legata ai decessi: nella provincia pontina non se ne registrano di nuovi da una settimana, mentre nelle scorse 24 ore non sono stati effettuati neanche ricoveri. Le guarigioni notificate, invece, sono state 117.

Restano sopra quita 5mila le vaccinazioni in un giorno effettuate nel territorio pontino: sono state, infatti, 5091 quelle di ieri. In totale, secondo il dato aggiornato da Salute Lazio alle 12 di oggi, in tutti gli hub della provincia hanno superato 353mila le somministrazioni effettuate da inizio campagna, mentre sono quasi 120mila le persone che hanno completato il ciclo con entrambe le dosi.