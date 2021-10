Coronavirus, nel Lazio 459 nuovi casi: sale il rapporto tra positivi e tamponi. Tre i decessi

Restano sopra quota 400 i casi giornalieri di coronavirus nel Lazio dove nelle ultime 24 ore è aumentato anche il dato del rapporto tra tamponi e positivi. L’appello dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato è quello di “accelerare con la somministrazione della dose booster “ del vaccino che si è dimostrato, infatti, essere un’importante arma di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Facendo parlare i numeri, sono 459 i nuovi casi oggi, domenica 24 ottobre, a fronte di 26.988 test, di cui 8.383 molecolari e 18.605 antigenici; il rapporto tra positivi e tamponi è dell’1,7%, mentre ieri era dell’1,3%.

Nel bollettino che è stato diffuso dalla Regione nel pomeriggio sono riportati anche 3 decessi e 407 guarigioni, ed è in crescita anche il numero dei ricoverati: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali lezioni sono 335 (13 in un più nelle ultime 24 ore), mentre restano 50 le terapie intensive occupate.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Del totale dei casi di oggi, 338 sono stati riscontrati nell’intera provincia di Roma (nello specifico sono 172 nella Capitale); gli altri 121 sono nel resto della regione: il dato più alto arriva anche oggi dal territorio pontino dove i contagi sono stati 50; 25 sono poi nella provincia di Rieti e 23 rispettivamente in quelle di Frosinone e Viterbo. I decessi sono stati registrati tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 24 ottobre

Hanno superato quota 390mila i contagi in tutto il Lazio da quando è iniziata la pandemia; gli attuali positivi son quasi 8900 e di questi circa 8.500 sono in cura in isolamento domiciliare non necessitando di ricovero ospedaliero. Sono quasi 374mila, invece, i guariti totali, 8.755 i decessi.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la vaccinazione con 8,65 milioni di dosi somministrate dall’inizio della campagna. E’ stato superato il 91% della popolazione adulta e l’85% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Per quanto riguarda la terza dose, ne sono state somministrate oltre 120mila, mentre è necessario velocizzare, ha detto l’assessore D’Amato, la dose di richiamo per gli over 60.