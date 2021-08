Coronavirus, sono 442 i nuovi casi nel Lazio. Gli attuali positivi scendono sotto quota 17mila

Per il quarto giorno consecutivo sono meno di 500 i contagi da coronavirus giornalieri in tutto il Lazio: nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 agosto, l’Assessorato alla Sanità della Regione ha reso noti i dati attuali che fotografano la situazione nel Lazio. Nelle scorse 24 ore sono stati 442 i nuovi casi, 4 i decessi riportati nel report giornaliero, mentre i guariti sono ancora una volta sopra la soglia dei 700 (sono 702). Hanno fatto registrare, nei numeri, un leggero calo i ricoverati: sono 516 i pazienti positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio (-8), mentre le terapie intensive occupate sono 66 (-2). Restano, invece, stabili le percentuali di occupazione dei posti letti, come riportato dal sito Agenas (i dati sono aggiornati al 24 agosto): resta all’8%, infatti, la percentuale nei reparti di area non critica degli ospedali, al 7% quella per le terapie intensive.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, nella Capitale restano sotto i 200 i contagi giornalieri che, secondo il report di oggi, nelle ultime 24 ore sono stati 134, mentre sono 309 quelli registrati in tutta la provincia di Roma. Gli altri 133 sono invece distribuiti tra le altre quattro provincie laziali: il dato più alto oggi arriva da Frosinone dove i nuovi casi sono stati 60, 32 sono invece nel territorio pontino, 23 in quello di Viterbo e 18 nella provincia di Rieti. I decessi di cui è stata data notizia oggi sono tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 25 agosto

Si aggiorna la situazione generale in tutta la regione dove scende ancora il numero degli attuali positivi che sono circa 16500; sono invece meno di 16mila le persone che, non necessitando di un ricovero in ospedale, sono in cura domiciliare; ad oggi oltre 347mila sono i guariti, quasi 8500 i decessi. In tutto il Lazio da inizio pandemia sono stati registrati più di 370mila contagi.

La campagna vaccinale

Prosegue anche la campagna vaccinale e oggi, fa sapere l’Assessorato regionale alla Sanità, è stato superato il muro delle 7,6 milioni di dosi somministrate. Sempre dall’Assessorato alla Sanità ricordano poi che da mercoledì 1° settembre sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione negli hub del Lazio.