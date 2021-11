Coronavirus: nel Lazio 1.276 nuovi casi, 6 decessi. In una settimana +90% di vaccinazioni

Sono 1.276 i nuovi casi di coronavirius in tutto il Lazio oggi, giovedì 25 novembre, secondo il dato diffuso nel pomeriggio dalla Regione con il consueto bollettino. Un dato stazionario rispetto a quello di ieri (appena 7 contagi in meno) registrato a fronte di 48.736 test, di cui 17.206 molecolari e 31.530 e antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 2,6%

Con il report giornaliero la Regione aggiorna anche su tutti gli altri dati: sono 6, come ieri, i deceduti, mentre sono stati 582 le guarigioni nelle ultime 24 ore. Flessione nel numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio che ad oggi sono 684 (13 in meno rispetto a ieri), mentre salgono ad 89 le terapie intensive occupate (+2).

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Più della metà dei contagi di oggi sono concentrati solo nella Capitale, sono stati 700 quelli accertati, mentre il totale nell’intera provincia di Roma sale a 970; nel resto della regione sono stati 306: di questi 133 sono nel territorio pontino, 97 nella provincia di Viterbo, 56 in quella di Frosinone e 20 in quella di Rieti. Uno dei decessi, infine, è stato registrato nella provincia di Latina, gli altri 5 in quella di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 25 novembre

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: supera la soglia dei 17mila il numero degli attuali positivi: di questi circa 800 sono ricoverati, mentre 16.40 persone sono in cura in isolamento domiciliare a casa. Sono invece circa 417mila i contagi totali accertati in questi 20 mesi di pandemia in tutta la regione: più di 390mila sono i guariti, mentre i deceduti sono stati 8.951.

La campagna vaccinale

Passi in avanti nella campagna vaccinale. “Nella giornata di ieri - fa sapere l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - netto aumento delle somministrazioni che sono state oltre 33mila in totale, +30% rispetto al giorno precedente e +70% rispetto ad una settimana fa”; per il 91% si è trattato di terze dosi. Superata nel Lazio la quota di 9 milioni e 250mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti e l’88% di over 12 che hanno ricevuto la doppia dose.