Coronavirus: nel Lazio 386 nuovi casi, il rapporto tra positivi e tamponi sale al 2,4%. Più ricoverati

Dopo giorni scende sotto la soglia dei 400 il numero dei contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio, ma il rapporto tra positivi e tamponi cresce rispetto al dato fatto registrare nelle scorse settimane. Andando con ordine, sono 386 i nuovi casi di cui ha dato notizia la Regione al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 a cui ha preso parte l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, a fronte di 15.602 test totali che sono stati effettuati (un dato che come spesso accade nei fine settimana è più basso rispetto agli altri giorni); il rapporto tra positivi e tamponi arriva così al 2,4% mentre ieri era dell’1,7% e sabato dell’1,3%.

Coronavirus Lazio: aumentano i ricoveri

Con il bollettino la Regione comunica anche 5 decessi e 359 guarigioni. Per quanto riguarda invece i ricoverati, sono 358 i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio, ben 23 in più rispetto alla giornata di ieri e 40 rispetto ad una settimana fa, mentre le terapie intensive occupate sono 49, una in meno nelle ultime 24 ore.

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Guardando nello specifico, del totale dei nuovi casi di oggi, 316 sono nella provincia di Roma e 145 nella sola Capitale; altri 21 sono poi distribuiti nel resto della regione: il dato più alto è stato riscontrato nel territorio pontino dove sono 29 le nuove positività; altre 19 sono invece nella provincia di Viterbo, 12 in quella di Frosinone e 10 in quella di Rieti. I decessi sono stati tutti registrati nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 25 ottobre 2021

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove aumenta rispetto a ieri il numero degli attuali postivi che son più di 8.900; di questi quasi 8.500 sono in isolamento domiciliare e non necessitano di cure ospedaliere. Sono quasi 392mila i contagi totali accertati dall’inizio della pandemia in tutta la regione, con oltre 374mila guariti e 8.760 deceduti.