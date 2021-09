Coronaviris: il Lazio conta 306 nuovi casi. Sono due i decessi, quasi 400 i guariti

Sono 306 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio oggi, sabato 25 settembre: il dato diffuso dall’Assessorato alla Sanità della Regione nel pomeriggio con il consueto bollettino giornaliero. Rispetto a ieri, sono 55 i contagi in meno (70 in meno se paragonati a sabato 18 settembre), ed è più basso anche il rapporto tra positivi e tamponi che si assesta sull’1,2% (ieri era dell’1,5%). I tamponi effettuati sono stati 24.839, di cui 8.603 molecolari e 16.236 antigienici.

Completano il quadro, poi, i dati sui decessi che nelle scorse 24 ore sono due, 378 invece i nuovi guariti.

Il punto sui ricoveri

Analizzando i numeri riportati nel bollettino sono 396 i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazo (uno in più nelle ultime 24 ore), mentre sono 55 i pazienti in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri). Secondo i dati riportati sul portale Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), e aggiornati al 24 settembre, è al 6% l’occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica degli ospedali laziali, mentre è scesa al 5% quella delle terapie intensive.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Dei 306 contagi di oggi, 224 sono solo nella provincia di Roma (150 nella Capitale), mentre gli altri 82 sono distribuiti tra le quattro: più della metà di questi sono solo nel territorio pontino (43), mentre nella provincia di Rieti sono state riscontrate 17 positività nelle ultime 24 ore, 13 in quella di Frosinone e 9 in quella di Viterbo. I decessi sono tutti nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 25 settembre

Questa la situazione aggiornata in tutto il Lazio: resta poco sopra la quota di 10mila il numero degli attuali positivi, e di questi 9.868 non necessitano di ricovero ospedaliero e son in cura in isolamento domiciliare. I contagi totali dall’inizio della pandemia da Covid-19 sono arrivati a 383.197, mentre le guarigioni sono ad oggi 364.246, i decessi 8.632.