Coronavirus, nel Lazio quasi 600 contagi in un giorno. Stabili ricoveri e terapie intensive

Dopo quattro giorni tornano di nuovo sopra quota 500 i contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio: sono 582 i nuovi casi comunicati dall’Assessorato alla Sanità della Regione al termine della quotidiana videoconferenza della task force per il Covid-19. Nel bollettino sono poi riportati anche i dati dei decessi, che sono 5, e dei guariti che sono 713.

Il punto sui ricoveri

Discorso a parte per i ricoveri. Resta stabile la pressione sulle strutture ospedaliere: secondo i dati Agenas, aggiornati al 25 agosto, resta all’8% la percentuale di occupazione dei posti letto in area non critica, al 7% quella nelle terapie intensive. Guardando nello specifico i numeri, sono 508 ad oggi i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Latio (-8 rispetto a ieri) e sono 67 le terapie intensive occupate (+1).

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Rispetto ai giorni scorsi, crescono i dati in tutte le province del Lazio: in quella di Roma i contagi di oggi sono 440, di cui 287 solo nella Capitale; gli altri 142 sono poi distribuiti nelle restanti quattro provincie: 57 sono nel territorio pontino, 30, invece, in Ciociaria e nella provincia di Viterbo, 25 sono infine in quella di Rieti. I decessi sono tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 26 agosto

Sono poco più di 16mila gli attuali positivi in tutto il Lazio con 15790 di questi che non necessitano di ricovero ospedaliero e sono in cura domiciliare a casa; i contagi totali sono quasi 373mila mentre il numero dei guariti viaggia verso quota 348mila. Sfiora invece quota 4900 quello dei decessi.

La camapagna vaccinale

E’ stata superata nel Lazio la soglia di 7,6 milioni di dosi di vaccino somminitrati; il 74% della popolazione over 12 è stata vaccinata con doppia dose. Il Lazio si conferma così la prima regione in Italia per copertura vaccinale, con 6 punti sopra media nazionale. “E’ stata data indicazione a tutte le Asl di attivare specifiche relazioni con le università per vaccinare gli studenti ancora non vaccinati” ha spiegato l’assessore regionale ala Sanità Alessio D’amato che ricorda come dal 1° presso gli hub del Lazio sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione.