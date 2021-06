Coronavirus, nel Lazio 79 casi e 3 decessi. Superata la quota di 5 milioni di vaccinazioni

Da una settimana il numero dei casi di coronavirus giornalieri si mantiene sotto i 100 nel Lazio. Sono 79 (12 in meno rispetto a ieri) quelli che sono stati comunicati oggi, sabato 26 giugno, dall’Assessorato alla Sanità della Regione al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19; i test totali hanno superato la quota dei 26mila e sono stati 8mila i molecolari e oltre 18mila gli antigenici. Scende, così, sotto l’1% il rapporto tra positivi e tamponi (è allo 0,9%) e si attesta sullo 0,2%, invece, se si considerano anche gli antigenici.

Con il bollettino diffuso nel pomeriggio, la Regione ha dato notizia anche di 3 decessi mentre nelle scorse 24 ore i guariti sono stati 192. Continua il progressivo alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere: sono infatti scesi sotto i 200 i ricoverati (sono 194 e 30 in meno rispetto a ieri), mentre le terapie intensive occupate sono 60.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Del totale dei nuovi casi di oggi, 70 sono concentrati nella provincia di Roma e 50 sono solo nella Capitale; 2 invece i contagi riscontrati tra i residenti del territorio pontino, 6 invece nella provincia di Frosinone, uno infine in quella di Viterbo e nessuno a Rieti. Tutti i decessi, invece, sono stati registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 26 giugno

Sulla base dei dati di oggi, si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: scendono sotto quota 3500 gli attuali positivi, con oltre 3200 di questi che non necessitano del ricovero ospedaliero e sono in isolamento domiciliare, in cura quindi presso le proprie abitazioni. In totale è di quasi 346mila il numero dei contagi dall’inizio della pandemia, con quasi 334mila persone che sono poi guarite; in 8321, purtroppo, non ce l’hanno fatta.

La campagna vaccinale

Si raggiunge oggi l’importante traguardo di 5 milioni di somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale, con 1,9 milioni di seconde dosi. "Ci avviciniamo al 70% di popolazione vaccinata con due dosi” ha commentato l’assessore regionale Alessio D’Amato, il quale nella giornata di oggi è tornato a sottolineare l’importanza dei vaccini per contrastare la diffusione della variante Delta. “Dalla prossima settimana - ha poi aggiunto - saranno sequenziati il 100% dei tamponi positivi; creata task force che migliorerà ulteriormente l’attività di tracing” (qui la notizia completa).