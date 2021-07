Coronavirus, nel Lazio 550 nuovi casi. Raddoppiano i nuovi positivi in un settimana

Sono 550 i nuovi casi di coronavirus oggi, lunedì 26 luglio, nel Lazio dove in una settimana è raddoppiato il numero degli attuali positivi ed è aumentato progressivamente quello dei ricoveri, mentre scende quello dei decessi. Questi alcuni dei dati che raccontano la situazione attuale in tutto il Lazio quando inizia l’ultima settimana di luglio, mese in cui è stata registrata una ripresa della curva dei contagi.

I test totali che sono stati effettuati, come riferito dall’Assessorato alla Sanità della Regione, sono stati in totale 13mila, di cui quasi 8mila molecolari ed oltre 5mila antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,2%, al 4,2% se si considerano anche gli antigenici, mentre ieri era al 2,5%. I guariti nelle scorse 24 ore sono statu 128, 2 i decessi, riferiti però a recuperi di notifiche (nell’ultima settimana i decessi sono stati 7, 10 invece in quella precedente).

Per quanto riguarda i ricoveri sono 240 oggi, 29 in più nelle ultime 24 ore e 110 in più rispetto a lunedì scorso; 34, invece, sono le terapie intensive occupate, 2 in più nelle ultime 24 ore, 5 nell’ultima settimana.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Continua ad essere quella di Roma la provincia dove si concentra il maggior numero dei nuovi casi di oggi, vale a dire 526, di cui 392 solo nella Capitale. Sono poi 24 nelle altre 4 province del Lazio: nello specifico, 11 sono nel territorio pontino, 8 sono nella provincia di Frosinone, 3 in quella di Viterbo ed uno di meno in quella di Rieti. I due decessi sono nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 26 luglio

Rispetto ad una settimana fa è raddoppiato il dato degli attuali positivi in tutto il Lazio, che sfiora quota 7300; poco più di 7mila di questi sono in cura presso il proprio domicilio, mentre per gli altri si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Ad oggi sono quasi 355mila i contagi totali accertati in tutto il Lazio dall’inizio della pandemia; quasi 340mila persone sono poi guarite, mentre sono quasi 8400 i decessi.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale; negli ultimi 5 giorni sono 150mila le persone che si sono prenotate sul portale salutelazio.it “Entro la prima settimana di agosto il 70% della popolazione adulta avrà completato il ciclo vaccinale” ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Domani, intanto è prevista la presentazione di “Vax & Go”, il nuovo sistema di vaccinazione last minute all’aeroporto di Fiumicino, in collaborazione con ADR, Asl Roma 3 e INMI Lazzaro Spallanzani. Nella provincia di Latina sono quasi 513mila le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.

Coronavirus Lazio: le altre notizie

