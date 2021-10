Coronavirus, nel Lazio 437 nuovi casi e 10 decessi. Scende il rapporto tra positivi e tamponi

Tornano sopra la quota dei 400 i casi giornalieri da coronavirus nel Lazio: nello specifico i nuovi contagi sono 437 oggi, martedì 26 ottobre, 51 in più rispetto a ieri, ma a fronte però anche di un più alto numero dei test effettuati che in totale sono stati 37.613, più che raddoppiati rispetto ai 15.602 di ieri. E’ quindi sceso il rapporto tra positivi e tamponi che è dell’1,1% (ieri era del 2,4%).

Gli altri dati

Nel bollettino che è stato diffuso dalla Regione Lazio al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 a cui ha preso parte anche l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, sono riportati anche 10 decessi (+5 rispetto a ieri ma comprensivi di alcuni recuperi) e 353 guarigioni. Sul fronte dei ricoverati sono 354 i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio, mentre sono 51 le terapie intensive occupate (+2).

Coroanvirus Lazio: i contagi nelle singole province

Del totale dei casi di oggi sono 340 quelli accertati in tutta la provincia di Roma (di cui 183 nella Capitale); gli altri 97 sono distribuiti nel resto della regione: il dato più alto quest’oggi è stato accertato nella provincia di Rieti dove sono 31 i contagi; 25 sono invece nel territorio pontino, uno in meno nella Tuscia e 17 in Ciociaria. Otto dei decessi sono stati registrati nella provincia Roma, 2 in quella di Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 26 ottobre

Questo il quadro generale nel Lazio: sono quasi 9mila gli attuali positivi e quasi 8.600 di questi, le cui condizioni non necessitano un ricovero ospedaliero, sono in cura presso il proprio domicilio. In totale sono 392.400 i contagi accertati dall’inizio della pandemia nell'intera regione: 374.650 sono i guariti, 8770 i deceduti.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono 8,68 milioni le dosi somministrate; è stato superato il 91% della popolazione adulta e l’85% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Nelle ultime settimane sono state inoculate, poi, oltre 130mila terze dosi. Parallelamente prosegue anche la vaccinazione antinfluenzale: sono state somministrate 211.434 dosi e sono 3.085 i medici di medicina generale e 203 dai pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 786.677. Il vaccino, lo ricordiamo, è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.