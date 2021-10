Coronavirus, nel Lazio casi ancora in aumento, sono 503. D’Amato: “Necessario fare la dose di richiamo”

Sona ancora in aumento i casi giornalieri di coronavirus che superano anche il muro dei 500 nel Lazio. Al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, l’Assessorato alla Sanità della Regione ha dato notizia di 503 contagi oggi, mercoledì 27 ottobre, con un rapporto tra positivi e tamponi che rispetto a ieri sale ancora e arriva all’1,5% (ieri era dell’1,1%). O test effettuati nella giornata di ieri sono stati 32.734.

“Assistiamo ad un lieve incremento dei casi - ha commentato l’assessore regionale D’Amato -, è necessario fare la dose di richiamo. Presto attiveremo una modalità di chiamata attiva per ricordare le modalità di prenotazione a tutti coloro che rientrano nella circolare del Ministero”.

Gli altri dati

Nel bollettino di oggi sono riportati 5 decessi (-5 rispetto a ieri) e sono 630 i guariti. Aumentano anche i ricoverati: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali laziali sono 362 (8 in più nelle ultime 24 ore), mentre sono 47 le terapie intensive occupate (4 in meno rispetto a ieri).

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi, 369 sono nella provincia di Roma, e di questi 216 sono solo nella capitale. Gli altri 134 sono nel resto della regione: il dato più alto arriva dal territorio pontino dove le nuove positività riscontrate sono state 67, altri 26 sono nella provincia di Viterbo, 22 in quella di Frosinone e 19 in quella di Rieti. I decessi, infine, sono stati tutti registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 27 ottobre

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: è in calo rispetto a ieri il numero degli attuali positivi che sono 8.840; di questi 8.439, che non necessitano di un ricovero in ospedale, sono in cura presso il proprio domicilio. Sfiorano quota 393mila i contagi totali accertati dall’inizio della pandemia e sono circa 375mila i guariti, 8.775 i deceduti.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono oltre 8,7 milioni le dosi somministrate ed è stato superato il 91% della popolazione adulta e l’86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Sono state anche inoculate oltre 140mila terze dosi ed è superato il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni. E’ necessario invece accelerare, ha dato l’assessore D’Amato per gli over 60. Ricordiamo che tutte le prenotazioni - aperte anche al personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione - possono essere effettuate sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home con tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa; chi vuole può fare la terza dose del richiamo anche dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.