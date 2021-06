Coronavirus, nel Lazio 52 contagi e 5 morti. Si parte con il sequenziamento di tutti i casi positivi

Quasi dimezzati rispetto ai 93 di ieri, i nuovi casi di coronavirus oggi, lunedì 28 giugno, nel Lazio. I contagi di cui ha dato notizia l’Assessorato alla Sanità della Regione al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 sono 52, ma sono all’incirca la metà anche i test totali, all'circa 9mila, di cui quasi 5mila molecolari e quasi 4mila antigenici. Si mantiene, così, sull’1% il rapporto tra positivi e tamponi, ma se si considerano anche gli antigenici il valore scende allo 0,6%.

Nelle scorse 24 ore sono stati in totale 5 i decessi, 192 invece i guariti; in calo ancora il numero dei ricoverati che scendono sotto quota 200 (sono 190 e 19 in meno rispetto alla giornata di ieri); sono invece 55 le terapie intensive occupate. Come era stato annunciato nei giorni scorsi dall’assessore regionale alla Sanità Alesiso D’Amato, si parte nel Lazio con il sequenziamento del 100% dei casi positivi con i centri regionali pronti per l’analisi dei tamponi. Uno strumento in più per andare ad intercettare i possibili casi di variante Delta sul territorio.

La campagna vaccinale

Intanto va avanti anche la campagna vaccinale: oggi hanno superato quota 5,1 milioni le somministrazioni totali, con 2 milioni di prime dosi. “Entro l’8 agosto il 70% della popolazione immunizzata” ribadisce D’Amato. Questa settimana al via la campagna vaccinale J&J ad accesso diretto sui camper; “Rieti, già pronta a partire dopo l’esperienza positiva maturata” ha aggiunto l’assessore. Il programma prevede la vaccinazione dalle 17 alle 22 nei seguenti luoghi e date: Cantalice, 4 luglio – Borgorose, 7 luglio – Poggio Moiano (Osteria Nuova), 8 luglio – Castel Sant’Angelo, 12 luglio – Poggio Mirteto, 14 luglio. Il tour si concluderà a Rieti il 27/28 agosto al fine di raccogliere adesioni dei giovani prima della riapertura delle scuole. In procinto di partire anche Latina con 8 località, due giorni in ogni comune; nei prossimi giorni verranno dati tutti i dettagli.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei 52 nuovi casi di oggi, 50 sono nella provincia di Roma, di cui 34 solo nella Capitale. Gli altri 2 casi sono stati registrati nella provincia di Frosinone, nessuno invece in quelle di Latina, Viterbo e Rieti. Per quanto riguarda i decessi sono stati tutti registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Latina: tutti i dati di oggi 28 giugno

Coronavirus Lazio: il bollettino del 28 giugno

Si aggiorna il quadro generale del Lazio dove sono ad oggi 3326 gli attuali positivi, con circa 3mila di questi che al momento non necessitano di cure ospedaliere e sono in isolamento domiciliare. Sono quasi 346mila i contagi totali accertati da inizio pandemia, con 334mila persone circa che sono poi guarite; sono 8327 i deceduti.