Coronavirus, nel Lazio sono 772 i casi in un giorno. Cresce ancora il numero dei ricoveri

Sono 772 i nuovi casi di coronavirus oggi nel Lazio, 229 in più rispetto alla giornata di ieri, 2 i decessi e 78 i guariti nelle ultime 24 ore. Sono questi alcuni dei dati che sono stati diffusi dall’Assessorato alla Sanità della Regione al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Oltre 31mila i test che sono stati effettuati di cui più di 13mila molecolari e la restante parte antigienici; per quanto riguarda il rapporto tra positivi e tamponi si attesta sul 5,8%, sul 2,4% se si considerano anche gli antigenici. Continua intanto a crescere il numero dei ricoverati che ad oggi, secondo i dati aggiornati, nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio sono 262, 8 in più nelle ultime 24 ore, 36 invece le terapie intensive occupate (+1).

Coronavirus Lazio: la diffusione nelle singole province

E’ sempre nella provincia di Roma che si concentra il più alto numero dei nuovi casi anche oggi: più della metà, 401, sono solo nella Capitale, 600 in tutta la provincia. Sono poi 95 quelli che sono stati registrati nel territorio pontino, 35 nella provincia di Frosinone, dieci di meno in quella di Viterbo e 17 infine in quella di Rieti. Sono attenzionati in queste ore, come fa sapere l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, il “litorale di Fondi e il territorio della Asl Roma 4 (Civitavecchia) per cluster dovuto a feste di compleanno”. Proprio a Fondi, nelle scorse ore è stato scoperto un focolaio all’interno di un campeggio: la Asl di Latina ha subito contattato la direzione della struttura e i contagiati sono stati isolati; nella giornata di oggi è stata organizzato uno screening a tappeto per tutti i turisti e gli operatori presenti (qui i particolari).

Coronavirus Lazio: il bollettino del 28 luglio

Superano quota 8mila, ad oggi, gli attuali positivi in tutto il Lazio, circa 356mila invece i casi totali accertati dall’inizio della pandemia. Delle persone al momento ancora contagiate, la maggior parte (quasi 8mila) sono in cura presso il proprio domicilio; i guariti con il dato aggiornato di oggi sfiorano ora quota 340mila mente sono quasi 8400 i decessi totali.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale che ad oggi vede superare la soglia di 6,7 milioni di somministrazioni effettuate nel Lazio, oltre 523mila nella provincia di Latina; in tutta la regione il 66% della popolazione adulta ha ricevuto entrambe le dosi. “Straordinario il successo delle farmacie - commenta infine l’assessore D’Amato -, 100mila vaccinazioni eseguite e oltre 2 milioni di tamponi effettuati”.